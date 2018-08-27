知名網拍商家涉詐180餘萬 警登門查緝正準備潛逃

刑事局至嫌犯家中搜索逮人。（胡欣男翻攝）

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有買家向嫌犯訂購任天堂遊戲主機，卻收到一大箱衛生紙，氣得至警局報案，當場開箱錄影存證，並po網揭露嫌犯詐騙惡行。（胡欣男翻攝）
嫌犯與被害人的通訊對話。（胡欣男翻攝）

刑事局偵查第九大隊經警政署165反詐騙平臺大數據資料分析發現，知名網拍平臺商家「闆娘的店」自今年4月起，於網路上販售電視遊樂器主機、遊戲片等周邊商品，收錢不出貨涉嫌假網拍詐騙，直到7月底出現大量受騙買家報案，被害人數高達170人，詐騙金額計新臺幣180萬餘元，在電玩網站巴哈姆特及臉書台灣任天堂玩家交流區引起軒然大波。

刑事局報請桃園地檢署偵辦，經調閱相關金融帳號、拍賣帳號資料、提款影像等，26日在桃園市中壢持拘票逮捕主嫌趙姓女子與其鍾姓丈夫。

警方調查，有買家向嫌犯訂購任天堂遊戲主機，卻收到一大箱衛生紙，氣得至警局報案，當場開箱錄影存證，並po網揭露嫌犯詐騙惡行。

兩嫌供稱，因資金周轉問題，挖東牆補西牆，鋌而走險持續收單，未料帳號於7月底遭停權，引發大批受害民眾集體報案，兩人名下所有帳戶均已遭到凍結，夫妻倆竟利用親友帳戶供被害人匯款，並由夫妻倆領出花用。

警方發現，嫌犯一家人涉嫌詐騙，竟一再搬家躲避查緝，甚至當專案小組進入嫌犯家中時，兩人正收拾裝箱，本欲隔日搬家躲避查緝，沒想到這麼快警方便找上門，訊後依詐欺罪移送，擴大偵辦中。

(中時 )

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