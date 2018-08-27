蔡武宏完成市議員登記 力拼國民黨第三席

2018年08月27日 16:07 中時電子報 綜合報導

國民黨提名前鎮小港區市議員候選人蔡武宏，於今(27)日大清早前往市選委會，完成候選人登記，正式取得候選人資格。隨後，蔡武宏登上吉普車，以車隊冒雨繞行前鎮小港街道拜票，許多鄉親朋友看到蔡武宏無畏風雨的奮戰精神，紛紛揮手比讚，為他加油打氣。

圖／蔡武宏 提供

蔡武宏對這次選舉展現強烈的企圖心，提出一份以「高雄拼經濟」為主軸的紮實政見，包括重啟「高雄港自由經濟特區」、推動兼顧環保與產業的循環經濟新模式、建構完整的招商機制及策略、大力爭取陸客前來觀光…等重要主張。蔡武宏表示，不久前張善政前行政院長親口告訴他，如果當年馬英九在任上推動的「高雄港自由經濟區」不是受到民進黨的惡意阻撓，現在前鎮小港的經濟產業應該會非常興旺。因此，蔡武宏決定把重啟高雄港自由經濟特區作為重要政見，把對的事做到底，就能造福鄉親。

圖／蔡武宏 提供

除了拼經濟之外，蔡武宏也關注空污、長照、公托等議題，結合競選推動「社區玉蘭花運動」，提倡「送人鲜花、手留餘香」的社區關懷精神，打造美麗、溫馨、幸福家園。此外，在「點亮鎮港」方面，蔡武宏的重要主張包括:推動新草衙、籬仔內、崗山仔等舊部落都市更新，爭取違建就地讓售優惠，嘉惠地方;督促市府加速與當居民共同研擬、完成大林蒲遷村計劃;主張增建停車場、增設汽機車停車位，改善停車問題;捍衛小港機場鄰近居民的噪音回饋權益。

圖／蔡武宏 提供

這次前鎮小港區市議員競爭空前激烈，是公認的超級戰區。政情行家評估，因民進黨執政大失民心，大環境對藍營有利，國民黨很有機會在前鎮小港攻下三席以上。而蔡武宏訴求「壯大國民黨」，強力主張全盤檢討年改政策、平反軍公教警消的權益和尊嚴，加上配合黨中央在三項公投連署表現十分亮眼，又是第一個以具體行動力挺韓國瑜。這些表現都深獲藍營基層的認同支持，因此市井間認為蔡武宏最有機會為國民黨拿下第三席。

(中時電子報)