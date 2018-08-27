蔡總統搭雲豹勘災錯了嗎？ 鍾沛君提這三點看蔡被自己打臉

2018年08月27日 16:10 中時電子報 綜合報導

蔡總統搭雲豹戰車勘災被罵翻，總統府忙著解釋「只是搭到勘災點」，國民黨發言人鍾沛君認為蔡總統”千夫所指”的原因一句話就能解釋，「被過去的自己打臉」。

2009年8月，馬總統搭直升機到高雄六龜新發村勘災，蔡英文隔空批評，「我是真的建議（官員）坐車來，再困難的（勘災）情況，再多時間都值得。」鍾沛君表示，蔡總統還真的是搭車勘災，只不過不是你我會搭的房車，是輛雲豹裝甲車!

更別提在野時口口聲聲喊新聞自由，鍾沛君提到這兩天，素來以鮮明挺綠立場著稱的平面媒體，25日晚間20:47先是報導「總統蔡英文今天到嘉義縣布袋鎮勘災時，搭乘雲豹8輪裝甲車巡視災情，被當地雙腳泡在水中鄉親怒罵，”要勘災就下來走！”」不料23:35卻來了篇報導立委李俊俋批評「藉機用這樣斷章取義的影片製造假新聞、噴口水」。鍾沛君反問，到底是什麼樣的魔力，讓這家平面媒體不惜自己成為「製造假新聞」一員，難不成是蔡政府維持和諧的信念，從中央到地方，從政府到媒體，一路擴散嗎?

鍾沛君強調，民進黨在野時，遇災最愛掛嘴邊「中央八成」，現在自己當了家原形畢露，可憐的是百姓。當災民好不容易把積水清出住家，蔡總統搭的雲豹裝甲車一經過，把路面積水又推進災民家!那個口口聲聲說「謙卑、謙卑再謙卑」的蔡英文，如今站在雲豹戰車，還不忘掛著微笑跟災民揮手，鍾沛君形容蔡總統在水淹現場的視察笑容，詭異感簡直像有人臥病在床時，來訪探病者劈頭問，「你聽過安麗嗎？」

(中時電子報)