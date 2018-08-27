新北菜市場尋美味！首創銀髮友善市集更貼心

2018年08月27日 16:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想要尋美味，不用捨近求遠，菜市場就有好味道！台灣高齡人口人口日益增多，如何友善銀髮族食衣住行也是重要課題！新北市政府辦理的市場競賽「新北好市金讚獎」頒獎典禮於今(27)日盛大舉辦，新北市長朱立倫除親臨現場頒獎。

新北市場競賽活動至今已邁入第7年，從101年只有16座市場參與競賽、104年開始增加名攤競賽，並邀請到145個名攤參與、105年正名為新北好市金讚獎，到今年度參賽人數再創新高，共37座市場、650個攤商參賽，為了透過競賽評分標準引導市場及攤商思考自我精進方向，今年更首創「銀髮友善市集特別獎」及「青年創新經營奬」，鼓勵市場及攤商提供更創新更多元的服務，展現傳統市場的活力。

獲得銀髮友善市集特別獎認證的泰山市場自治會長郭詩德表示，傳統市場不僅是採買食材及生活用品的地方，也是與鄰居寒暄的社交中心，為了讓市場環境更友善，除在市場內設置休憩椅、電扶梯等設施外，軟體面更與周邊社區結合辦理老人共餐、惜食分享、結合衛生單位辦理健康檢查及講座等，更有市場攤商提供寄貨及送貨服務，讓來逛菜市的長輩們各個都說揪貼心。

獲得青年創新經營獎的汐止金龍市場宜蘭龜山島第二代小老闆簡慧珊表示，為了滿足現代消費者對於食材新鮮的要求，進入市場幫忙後，第一個說服父母作改變的就是加裝冷藏攤台，並且利用臉書行銷，每日線上直播新鮮漁獲，吸引更多消費者，原本總是人潮滿滿的攤位，改造後更是生意興隆。

(中時電子報)