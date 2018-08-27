觀巴搭愈多折扣愈少 議員批敬老卡優惠政策失敗

2018年08月27日 16:32 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲大砍敬老金被罵翻，改以擴大敬老卡優惠挽救民調，今年4月加碼開放YouBike和觀光巴士車資抵扣，但議員洪健益發現，6月用敬老卡搭乘觀巴僅33人次，長者根本不埋單，政策明顯失敗，且市府聲稱鼓勵長者外出，觀巴補助卻是「搭愈多、折扣愈少」，根本是在懲罰老人。

洪健益27日在議會質詢指出，北市長者每月有480元敬老卡點數，買觀光巴士單次票可折抵16點、實付59元，與購買4小時票優惠相當，都是打78折。但是買日間票卻變成只打87折、單日票只打89折、兩日票甚至只有95折，他質疑，搭乘愈多、折扣愈少，難道是鼓勵老人不要出門嗎？

他還說，每月實際用敬老卡搭乘觀巴人次更是慘不忍睹，4月僅81人次、5月70人次，6月僅33人次，單月補助額才530元，政策執行完全失敗。對此，社會局代理局長黃清高表示，若沒有達到政策目的，當然還要再檢討，不過他個人認為敬老卡執行算是「成功」。

洪健益諷刺，市府每年編列11億預算，從去年到今年7月，持有敬老卡人數從40萬上升到42萬人，但每月用盡480元者卻從3.8萬降到2.4萬人，僅占5.87％，原來讓多數長者「用不到」也算成功政策？另外，他調閱每月用不到50元、100元的人數，社會局卻說沒資料，質疑市府不敢面對真相。

他強調，既然長者普遍用不到交通優惠，不如開放敬老卡點數用於聯醫掛號費、運動中心使用；議員鍾小平、王欣儀也建議用來補助小額消費，讓長者外出不必擔心額外花錢，才能提高使用率。

對此，黃清高僅說，在社福規劃上要考慮整體財源分配，敬老交通補助歸交通，其他部分仍要研議，議員意見會列為參考。

(中時 )