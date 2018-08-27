銀行女副理多匯了一個零 多給客戶九千萬的下場是...

2018年08月27日 16:46 中時電子報 湯萱樂

台北富邦銀行一名陳姓女副理在複核客戶匯款時，不慎將一千萬匯成一億元，多給了客戶9千萬元，雖然客戶已在隔天退還溢匯金額，但銀行還是對陳女做出懲處，陳女提回復原狀訴訟，要求富邦銀行將2011年度績效改為次優，並給她25萬元，另撤銷懲處，再賠她100萬元。

陳姓女副理認為公司為羞辱她、迫她辭職，而將她記過及申誡各1次，考績打乙而導致她沒年終獎金，憤而向台北地方法院提出訴訟敗訴，她不服上訴，但高等法院認為阿拉伯數字「100000000」與「10000000」判別是銀行行員基礎能力，陳女是資深主管竟還犯大錯，駁回上訴。

陳姓女子表示，她原是台北富邦銀行松南分行副理，表現良好，2010年被調到南港分行，但考績卻變成甲等，年終獎金少領了25萬元。而南港分行業務量大，2013年5月15日她作業疏失，在複核客戶匯款時未發現取款憑條的取款金額比匯款金額少1個0，致溢匯客戶9千萬元；她認為客戶已在隔天退還溢匯金額，沒造成公司形象或財產損失。

陳女說，公司為了要逼迫她離職，將她記過及申誡各1次，害她2013年度績效為乙等影響晉升，無法領取50萬元年終獎金，除了提告請求撤銷懲處、回復原狀外，也請求50萬元精神慰撫金。

據《聯合》報導，富邦銀行則說，陳女身為資深主管沒確實覆核交易內容，客戶僅以取款憑條提款1千萬元，她卻將所書寫的兩張匯款委託書均誤繕為5千萬元，因而誤匯出1億元，導致多匯出9千萬元給客戶的重大違誤。公司依員工獎懲辦法記過、申誡，是正當行使懲戒權，非任意羞辱打壓。

台北地院判陳女敗訴，她不服上訴。高院認為，陳姓女副理身為資深作業主管，對高達1億元的鉅額匯款應慎重查對，冒然授權匯出1億元，疏失情節重大，「不可原諒」；而陳女稱情節不嚴重，還推卸是「工作負荷過重」不應懲處，高院駁回她上訴。

(中時電子報)