亞運》首次搭檔出賽就摘金 陳怡瑄和潘宇平射出好默契

2018年08月27日 16:36 中時電子報 黃邱倫 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華射箭隊複合弓混合團體賽陳怡瑄和潘宇平兩人首度搭檔參加國際賽就聯手狙擊南韓隊，成功拿下隊史首面金牌。陳怡瑄賽後表示，完全都是學長的輔導協助有功，加上外籍教練羅伯特打開了我們的視野，有了這面金牌，對我們挑戰明年世大運以及世錦賽都更有信心。

由於複合弓沒有列入奧運正式參賽項目，因此在國內的推廣和扎根遠遠不及反曲弓，加上缺少專業教練，導致複合弓過去都無法在國際賽獲得好成績。

有鑑於此，中華民國射箭協會向國際總會申提出申請派任專任教練來台指導，國際射箭總會決定派出羅伯特這位客座巡迴教練來台。教育部體育署射箭專項選訓委員黃泰源表示，羅伯特去年世大運就已抵台，這一年來的訓練成果有目共睹，尤其是他帶來的新觀念都是以往欠缺的，可惜他是客座教練，每年只能來台三次，如能長期留下來的話，效果肯定不僅於此。

教育部體育署競技組長洪志昌也肯定地說，明年世大運已將射箭列入必辦項目，所以射箭培訓也正式啟動，肯定會續聘羅伯特，選手不用擔心無法長期培訓。

潘宇平表示，「年初和陳怡瑄搭檔練習，雖然沒有出國比賽經驗，但兩人的默契非常熟練，陳怡瑄自我要求很嚴格，我的個性比較隨和，兩人剛好互補，即便意見不合，也只須溝通就能化解歧見。」

對於射出再見滿分箭氣走南韓隊，潘宇平說，「還沒出手前就知道得射出10分箭才能贏，但我告訴自己不能想太多，必須把心沉澱下來，然後心無旁騖的出手，好在這支箭沒有辜負所有人的期望，順利摘金後的心情只能說一個字，那就是『爽』啦！」

陳怡瑄將奪金功勞歸給學長潘宇平、教練羅伯特和協會，複合弓在射箭領域相對冷門，尤其是混合團體又是亞運第一次，沒想到和學長潘宇平搭檔的效果是那麼的好，希望亞運結束後培訓隊不要解散，也唯有如此才能將這項運動推展開來。」

潘宇平和陳怡瑄得知教育部體育署決定持續維持培訓計畫之後，兩人臉上都充滿著笑容，可見得選手只要能實現小小心願就可以得到大大的滿足。

(中時電子報)