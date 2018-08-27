解放軍戰機性能火速增強 卻有大罩門

2018年08月27日 16:37 中時電子報 楊幼蘭

殲-20戰機

解放軍在大量取法外國設計下，軍事航空產業迅速發展。殲-11戰機是以俄製蘇-27為本發展而來，梟龍戰機是前蘇聯米格-21（MiG-21）的現代版。而西方聲稱，殲-20酷似美國F-22戰機，殲-31身上則有F-35戰機的影子。

《國家利益》（The National Interest）網26日指出，雖然解放軍迅速發展軍用航空業，彈由於缺乏測試數據與工業生態，因此仍面臨瓶頸。其中最顯著的，就是自製高品質發動機。

缺乏這類技術最起碼的問題在於，要從頭複製外國系統不僅昂貴，而且很花時間。而最嚴重的，就是它可能造出嚴重影響軍機戰力與可靠性的劣質元件。

分析指出，儘管解放軍藉由逆向工程，在1990和2000年代仿造出俄羅斯的部分發動機，但壽命通常極短，功能也不如原版。

如今解放軍想將空軍戰機現代化，發動機仍是個障礙，以致5代戰機動力明顯不足。令問題更複雜的，就是俄羅斯小心翼翼，不願提供比蘇-27戰機AL-31更強的發動機。

然而，解放軍還是有幾種途徑可以解決這個問題。其中最明顯的選項，就是自製更好的發動機。北京2016年在第13個5年計畫中，便強調了改善自製發動機設計，以提升噴射戰機性能的重要性。

分析指出，就目前看來，解放軍的確獲得了進展。最新的殲-20戰機原型如今用的是升級版渦扇-10發動機，而這據稱比AL-31有力。然而，由於中國自製發動機的訊息並不透明，因此很難確定它們的實際品質。

不過，初期的渦扇-10遠不如AL-31。分析說，儘管私營的成都航宇超合金技術有限公司最近在研製渦扇技術上大有進展，但解放軍空軍前線單位尚未享用到這突破性成果。

(中時電子報)