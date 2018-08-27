被指拒收公投 中選會：公投案依法一案一案處理

2018年08月27日 16:59 中時 張理國

國民黨指控中選會拒收公投案，中選會發言人陳朝建表示，公投案件一切按照程序來處理，只要符合規定就依法來處理，任何案件的處理，標準都是一致的。但提案人不能說連署書送來，就丟在中選會門口，說保管責任是中選會的，中選會必需受理。

陳朝建以民眾買3筆土地為例，要到地政事務所櫃檯辦理，地政事務所已用最大人力處理，這3個案子要不要排隊？當然要，這是行政慣例自我拘束原則，今天若有人來排隊，順序在國民黨之後，那就要依序排隊，中選會沒有退件問題，但必需一案一案依序處理，總不能說送來就丟在中選會門口，說保管責任是中選會的。

陳朝建說，提案人依法有協力義務，就是要按鄉、鎮、市、區的規定來造冊，現在正在處理中，第1案處理完畢後，就會依次處理第2案及第3案，每受理一案後就是進入法定查對程序，而不是提案人來了，丟了3案就說3案都符合規定，中選會就要受理。

陳朝建表示，中選會不預設立場，一切依法定程序來走，案件在符合初步確認後，就會依法進入查對程序，交給鄉、鎮、市、區的戶所來查對，查對符合門檻後，還要經委員會審議確認後，才能完成公告手續，如果完成公告後才能依法與年底選舉合併舉行。若查核後發現沒有符合法定要件，也會要求補件，依法重新進行查對。

(中時 )