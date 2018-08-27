幼教師「MC來」請生理假遭拒 竟被記曠職

高市勞工局27日公布企業違反《性平法》名單，有科技公司徵才限女性挨罰30萬。圖為大型徵才畫面。（柯宗緯翻攝）

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時至今日仍有職場性別歧視！高市勞工局27日公布3家違反《性別工作平等法》事業單位；科技公司徵才限女性，挨罰30萬。另有公司不准男性請育嬰留停、女性請生理假，分別裁處2萬元。勞工局提醒違反法令挨罰外，會公布名單及上課再教育。

就業安全科長楊佩樺指出，翔紀科技有限公司對法令不了解，招募行政助理，卻電話回覆限女性，刻板印象認為女性較細心，適合該職務，將男性求職人拒於門外，但對照職缺內容，並無限制女性合理性及必要性，開出30萬罰單。

日商「台灣橫河」不准1名男性職員提出育嬰留停申請，該男一狀告上勞工局。楊佩樺表示，雇主必須有概念這是法令賦予權益，雖然育嬰留停大多以女性申請為主，但男性也可適用，享有6個月投保薪資6成育嬰津貼。

高雄市私立新莊幼兒園則遭1名離職幼教師控訴，「MC」突然來了不適，想要請生理假，但公司以曠職1天、扣全薪處理。楊佩樺說明，生理假為法定每月享有1天，不需提出證明，且比照病假給予半薪。

勞工局長李煥熏表示，為保障國民就業機會平等，雇主不得以「與從事工作無關之因素」，如性別、年齡等限制而給予差別對待。「產假、陪產假、安胎休養及育嬰留職停薪」等，雇主也不能拒絕。勞工局除對違者祭出懲處外，也辦理宣導會為加強職場平權。

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