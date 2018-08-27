防登革熱疫情 林佳龍：防疫如同作戰

2018年08月27日 17:05 中時 盧金足

台中市已成登革熱高風險區域，台中市長林佳龍27日於市政會議時表示，市府啟動登革熱防治機制，防治中心並與中央保持聯繫，亦有各專家進駐，市民一起動起來清除孳生源。

林佳龍強調，任何在疫情上的公布，務必要以官方的確認為主，確保資訊正確，同時也請副市長林依瑩督導防疫相關工作，包括召開會議，環保局也成立應變小組持續加強登革熱的噴藥防治作業，針對出現個案的環境區域加強環境消毒，以及進一步執行「一里清100桶積水容器」計畫，加以落實清除孳生源。

衛生局代理局長陳南松表示，登革熱的快篩試劑已從15處醫療院所鋪至57處，民眾若出現頭痛、眼窩痛、全身筋骨痠痛、發燒等症狀，要盡早前往醫療院所就醫，並主動告知醫師是否有在開心農場出沒，以利醫師進行正確判斷。

環保局長白智榮強調，市府平時積極進行登革熱與病媒蚊的防治，從清理孳生源做起減少孳生，由於這個月陸續出現驟雨，並出現登革熱陽性案例，環保局針對案例出現範圍進行化學防治，清潔隊員與環保志工清理積水容器，呼民眾清理居家環境，掌握「巡、倒、清、刷」要領，對易孳生病媒蚊的容器，清除、倒置、清理及刷洗，減少蟲卵覆著消滅孳生源。

衛生局指出，市府推出「一里清100桶積水容器」計畫，動員人力達2萬2308人、孳生源清除數達5萬7254個；對於大里區東昇里「開心農場」及周邊地區、內新市場等疫情熱源，動員約300多人進行多次疫情調查、病媒蚊孳生源清除及化學防治，並確診案例全面做好隔離性醫療照護，全面防堵疫情擴散。

市府表示，目前台中市全市均為登革熱高風險區域，所有市民均應配合防疫措施，大雨過後通常會導致病媒蚊指數上升，民眾應儘速自行清理環境，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾務必配合，降低登革熱發生風險。

(中時 )