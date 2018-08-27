《女兵》、《三國智》加持！鯰魚哥被封「台視一哥」

2018年08月27日 17:10 中時 林淑娟

鯰魚哥被封台視一哥。（經紀人提供）

鯰魚哥主持時頗受婆媽喜愛。（經紀人提供）

鯰魚哥主持時頗受婆媽喜愛。（經紀人提供）

林建予（鯰魚哥）最近星運旺，除了在台視、TVBS《女兵日記》飾演搞笑新兵「邱佑廷」頗受歡迎，他也是台視週六綜藝《綜藝三國智》主持人之一，最近從週一到週六，一周有六天都可以在台視頻道看到他！《綜藝三國智》製作單位還逗趣為他冠上「台視一哥」封號，讓鯰魚非常驚慌，他說，當初接戲時，不知道在台視也會播出，現在意外成為「台視一哥」，他害羞謙虛地說：「感謝各位兄弟姐妹送我的稱號！希望只是短暫的就好，因為我承擔不起！」

鯰魚哥在《女兵日記》中飾演「邱佑廷」，搞笑風格深受觀眾喜愛，粉絲年齡層還因此大幅度增廣，就連《綜藝三國智》的見面會，不管是大人、小孩、老ㄧ輩的阿公阿嬤，見到他都直呼他「邱佑廷」，還有粉絲留言笑說「現在邱佑廷比較紅」，讓鯰魚哥哭笑不得。

鯰魚哥在劇中的表現常令人噴笑，許多粉絲留言說「你的演技真的很厲害、每一集都超好笑、太厲害了」、「有你就有歡笑、每看必笑」、「超好笑的、每天就是在等鯰魚哥的演出」、「演的好自然」，還有網友開玩笑說「其實《女兵日記》的男主角是鯰魚哥對不對？」更有大陸的粉絲誇他「幽默萌、痞帥」。

他說，其實可以演得那麼自然搞笑，是導演王為給他很大空間，在拍攝現場請他自己想哏即興發揮。導演跟他說：「你可以演到自己看了都會笑，那就是享受！」讓他受益良多。

雖然4個月的拍攝過程真的非常辛苦，一天最少要換2套濕透的軍裝，鯰魚哥已經爆瘦了7公斤，不過受到觀眾支持與喜愛，他非常開心且充滿感謝，「有這麼漂亮的成績、再辛苦也值得、很感謝各位的支持、也希望我們一起陪伴大家下去、讓觀眾笑口常開」。

(中時 )