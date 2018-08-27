台北市》新黨立銅像挺慰安婦 籲台北市長參選人表態

2018年08月27日 17:39 中時電子報 鄧博仁 ／台北報導 實習記者郭雅茵、／台北報導

新黨台北市議員參選人蘇恆（黃衣左）、林明正（黃衣右）、侯漢廷（黃衣前）組成的「很震撼」連線，抗議日本政治干預慰安婦阿嬤雕像落腳台南，發起阿嬤站起來行動，27日號召民眾，把慰安婦立像搬到到日台交流協會對面，要日本政府好好面對。（圖／鄧博仁攝）

新黨台北市議員候選人蘇恆、林明正、侯漢廷組成的「很震撼」連線，為抗議日本干預「慰安婦阿嬤」雕像落腳台南，今（27日）上午號召民眾，將慰安婦阿嬤銅像立在日本台灣交流協會前，過程多次與警方衝突，場面火爆。「很震撼」也要求三位台北市長參選人，表態是否支持立像在此。

侯漢廷表示，台灣設立第一座慰安婦銅像時，竟有泯滅良心的份子說會破壞台日關係，影射民進黨駐日代表謝長廷為日本人說話，「這種污辱慰安婦阿嬤得來的台日關係，我們不要也不屑」，籲台北市長參選人還有良心，就響應號召。

林明正說，希望國民黨參選人丁守中今日做完選舉登記，過來看看台灣警方是如何幫助日本人，若他做為台北市長，敢不敢叫警察撤離；想問現任市長柯文哲，他主政的政府，是保護日本人的政府嗎？也點名過去長官為謝長廷的民進黨參選人姚文智該有所表態。

蘇恆痛批「為日本講話的漢奸走狗都轟下台」，提到去年南韓總統文在寅宴請美國總統川普時，讓慰安婦參與國宴，並在當地的日本大使館前立像，但民進黨政府卻百般阻撓，不為慰安婦阿嬤爭取該有的尊嚴及道歉，甚至還欺負慰安婦阿嬤，說她們是自願的。

「很震撼」聯合競選總幹事王炳忠表示，立像行動讓慰安婦阿嬤正視著日台交流協會，繼續看日本政府如何扭曲事實，並邀請台北市長參選人，今明兩日來為慰安婦阿嬤獻花，並承諾是否同意讓「阿嬤」永遠立在這。

上午警方派出人牆，過程數度爆發口角、推擠，最終由蘇恆、林明正、侯漢廷三人代表，將「慰安婦阿嬤」銅像立到早已停在日台交流協會對面的貨車上，也聲明，立像活動只是開始，雖然阿嬤不在了，但會有更多人接手爭取她們的權利，也會推動將台北中山堂改成抗日勝利的紀念館等。

(中時電子報)