劉容嘉養生堅持「四不吃」 陳建州：下次改揪吃齋

劉容嘉在節目上表示，自己看農民曆過日子 。（衛視中文台）

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時報周刊
林彥君
陳建州透露劉容嘉非常養生。（陳建州提供）

劉容嘉日前上《一袋女王》， 她對吃超養生，堅持不吃辣、不吃炸、不吃胡椒以及不吃冰，有次活動完陳建州（黑人）邀大家吃麻辣鍋，她因為不吃辣打算不參加，但大家說服她可以吃白鍋，但當她到現場，發現怕白鍋加了一匙辣湯，劉容嘉因此堅持不吃，只好重新換上白鍋，劉容嘉笑說：「從此我印象中就沒有再跟黑人哥吃過飯」。對此黑人表示，「她吃東西很講究，是我見過最養生的女孩，還會練氣功，以後約她吃飯，還是改吃素，吃齋也不錯。」

35歲的的她自認已有60歲的老人魂，她表示，在20幾歲的時候，就開始學氣功、吃東西也很養生，尤其怕吵，不愛人多熱鬧。她會看農民曆，每逢過節都照著禁忌和習俗走，認為過年期間不能丟垃圾，有一年初三時她的媽媽把家裡的廚餘和垃圾，拿到家門口等垃圾車來收，沒想到劉容嘉發現後，趕緊把垃圾撿回來。

劉容嘉還會看五行穿衣服，她說：「今年戊戌年土行非常旺」，但認為今年不可以穿太多黃色，讓身穿黃色衣服的曾國城，嚇得把手上的農民曆丟掉，劉容嘉表示，今年要多穿白色，因為白色代表「金」，要用金去卸土會比較好，讓曾國城不禁說：「劉容嘉妳好奇妙喔！」節目28日播出。

(時報周刊)

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