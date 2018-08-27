精品美妝Gucci香水換裝 彩妝系列可望登台

2018年08月27日 17:28 中時 吳娮翎

Gucci香氛系列。（Gucci提供）

Gucci花之舞女性淡香水彩豔限量版香氛主視覺。（Gucci提供）

Gucci創意總監Alessandro Michele 2017年參與設計的香氛Gucci Bloom。（翻攝自Gucci官網）

Gucci蜜粉餅。（翻攝自Gucci官網）

Gucci四色眼影。（翻攝自Gucci官網）

精品美妝紛紛搶攻台灣市場，繼Dolce&Gabbana後，下一個登台的就是Gucci！Gucci在國外已有專屬黃色櫃位，販售限定商品，本來預計今年開設專賣店，品牌總部對地點有所考量，因而延後展店計畫，想收藏Gucci彩妝還得再等等。

Gucci創意總監Alessandro Michele 2017年參與設計的香氛Gucci Bloom，也是他上任以來的首款香氣，目前只在Gucci香氛概念店販售，香氛概念店全球店數不多，在亞洲僅設點香港、上海，預計下一站落腳台灣，而這次登台之作，則是他為經典瓶換新色，展現他翻轉經典的能事，賦予香氣更時尚的LOOK。

Alessandro Michele為Flora Gorgeous Gardenia華麗梔子花彩艷限量版香氛瓶裝設計，全新廣告系列以充滿情感的拍攝手法呈現這香氣，模特兒Ellia Goddings身穿著粉紅色的緞面禮服，戴上環繞她頭部的金色皇冠，躺於奶白色的花瓣上，展現浪漫情調。

(中時 )