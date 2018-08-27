洪國浩扮減債魔術師 5大面向翻轉南投

2018年08月27日 18:07 中時 廖志晃

民進黨南投縣長參選人洪國浩，與縣議員參選人，扮演魔術師。（廖志晃攝）

民進黨南投縣長參選人洪國浩（右2），由支持者陪同前往選委會登記。（廖志晃攝）

民進黨南投縣長參選人洪國浩，27日到南投縣選委會完成登記，他強調將從「交通1環線、活化中興2主軸、國際觀光3大節、長照社福4方向、新農業5好」5大面向，翻轉南投，讓南投大進步。

洪國浩由立委蔡培慧、競選總部主委莊萬振與副主委林耘生、執行總幹事陳錦倫等人陪同，從草屯出發，繞行到南投市區，在舊議會與縣議員參選人會合，並且化身為魔術師，在「減債魔術師」洪國浩帶領下，高呼競選政見口號，隨後在支持民眾陪同下，前往選委會登記。

洪國浩表示，他提出的「12345，南投大進步」政見中，南投縣首要改善的關鍵是交通基礎建設，對內、對外的交通完善，各產業才有發展共榮、行銷宣傳的根基，因此，他將規畫打造串連13鄉鎮市的交通環線，便利民眾出入，也可紓緩塞車問題。

洪國浩指出，根據交通部觀光局資料顯示，來台旅遊總人次持續攀升，但是南投縣政府針對來南投旅遊人次的統計結果，2016年較2015年少了15.85％，顯示目前南投縣的觀光旅遊發展，遭遇瓶頸。未來，他將主打深度旅遊模式，強化在地聯結，帶動在地經濟，同時打造屬於南投特色性的3大國際活動，吸引國內、外旅客。

而就近日豪雨造成災害，具備農田水利專業的洪國浩認為，過去致災性豪大雨平均50年才有一次，但現在因為極端氣候，使得災害頻傳，未來應該將洪水頻率預估，提高到80年、甚至100年。

南投縣觀光處長王源鍾表示，2016年旅遊人次減少，主要是大陸旅客崩盤式的銳減；其次是當時剛推動的新南向政策，效果尚未完全展現。

(中時 )