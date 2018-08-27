埔里「花蓮扁食」鮮肉餛飩　一口咬下湯汁滿溢

▲南投埔里的黃姓夫婦，以清淡爽口的鮮肉餛飩湯和餛飩麵，享譽中部地區。（楊樹煌攝）

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▲埔里「花蓮扁食」最負盛名的鮮肉餛飩湯（上右）、餛飩麵及抄手（下）。（楊樹煌攝）
▲埔里「花蓮扁食」人稱帥老頭的黃姓老闆，包餛飩是他的拿手絕活，手法快速俐落，且滾煮中絕不會皮肉分離。（楊樹煌攝）
▲埔里「花蓮扁食」的肉餡，嚴選新鮮溫體豬的大腿肉，搭配肥肉和瘦肉，一起絞而成。（楊樹煌攝）
▲由帥老頭夫婦經營的埔里「花蓮扁食」，餛飩湯遠近馳名，但小小店面很不起眼。（楊樹煌攝）

埔里「花蓮扁食」的鮮肉餛飩湯、餛飩麵，湯頭清淡爽口，餛飩嚴選新鮮溫體豬，搭配扎實鮮肉與調味料製作內餡，薄透而不破的滑嫩外皮，散發淡淡麵香與肉香，一口咬下，湯汁滿溢，清爽燙口，給人超滿足感受，食過的人都蹺起大姆指「就是讚！」，吃了還想再吃。

「花蓮扁食＆粥品專賣店」位於埔里鎮北環路，中台禪寺普天精舍右側火鍋店旁，小小店面很不起眼，但所販售的餛飩湯、餛飩麵、抄手及炒飯、炒麵、凡食過的人都會驚嘆「不起眼小店，竟然可做出那麼可口美味的美食」。

該店的黃老闆人稱「帥老頭」，他和老闆娘原是花蓮人，民國82年來埔里探望年邁父母，發現埔里不但好山好水，而且氣候宜人，是個非常適合定居之地，毅然選定埔里長住；由於老闆娘的娘家，在花蓮以製作扁食為業，於是就開設「扁食專賣店」。

因是餛飩高手，又有高超手藝與料理經驗的老闆娘，很快即與「帥老頭」以「餛飩」絕活打出知名度，並成為口耳相傳及饕客湧至的餛飩湯、餛飩麵專賣店。

黃姓老闆透露，該店的餛飩，定嚴選當天新鮮溫體豬的大腿肉，搭配肥肉和瘦肉，一起絞拌、摔打並剁過，肉質保證新鮮，肉餡隔天就不再使用，而且老闆堅持定要現包現做，不要預先做好冷藏過的。

同時埔里「花蓮扁食專賣店」使用的各種香料，如油蔥酥及辣油等，全都是自己用傳統手法，手工製作，因此製出的餛飩湯、餛飩麵，甚至抄手，品質固定不走味，而且湯頭鮮甜清淡可口，成為該店享譽盛名的招牌，也是中部地區遠近馳名的餛飩湯專賣店。

埔里「花蓮扁食專賣店」營業時間每天上午1０時至晚間1０時，該店無固定公休日；餛飩湯、餛飩麵抄手都60元、炒麵、炒飯70元。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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