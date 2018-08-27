10月結束夏季電價 曾文生：有助物價穩定

2018年08月27日 18:17 工商 張語羚

經濟部將於9月下旬召開電價審議委員會，經濟部次長曾文生今（27）日強調，10月起結束夏季電價，將有助於物價穩定，但電價漲不漲仍須交由電價審議委員會決議，目前為止還沒有任何決定。

曾文生表示，電價審議將通盤考量國際燃料價格和維護成本，《電業法》中也有明確訂定電價平穩機制，不過是否啟用台電公司790億元超額盈餘準備，仍須交由電價審議委員會決議，讓電價調整制度化。

行政院副院長施俊吉今召開穩定物價小組工作會議，行政院副發言人丁允恭於會後轉述4點裁示，第一，8月23日熱帶低壓帶來豪雨，中南部地區積水成災，農損粗估超過5億元，後續相關部會應秉持「從優、從寬、從簡、從速」原則辦理救助，並協助農民完成災後復耕復養。

其次，本次豪雨除部分蔬菜產生受損外，夏季高冷地區的甘藍、宜蘭的青蔥及桃園、彰化等主要蔬菜產區幾乎無受損，評估蔬菜應可正常供應，仍請農委會密切注意市場狀況及災情發展。

第三，目前農民團體大型冷藏庫存蔬菜中，根莖類約有3,430公噸、蔬菜類4,390公噸，花果類80公噸，共計有7,900公噸。如遇價格波動，請農委會督導農民團體適時調節，以供應市場充分無虞。

第四，施俊吉要求後續請國發會協調農委會等相關部會，務必依「行政院穩定物價標準作業」流程運作，適時對外說明。

(工商 )