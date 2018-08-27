逾期不候！高市住宅補貼申請倒數4天

2018年08月27日 17:44 中時 柯宗緯

高市住宅補貼申請倒數4天，符合資格民眾需盡快辦理。（柯宗緯攝）

高市住宅補貼申請倒數4日，將於31日截止。都發局原本推算住宅補貼計畫戶數共計1萬860戶受惠，其中租金補貼為1萬戶，但依照現行申請速度來看，恐超過既定戶數，推估多增加3、400戶，對此市府說將盡量爭取工務預算。

都發局表示，107年度高雄市住宅補貼計畫戶數有1萬860戶，其中租金補貼1萬戶占最大宗、補貼期限為12個月、每月最高3200元。另有，購宅貸款利息補貼500戶及修繕貸款利息補貼360戶，最高額度分別有210萬元、80萬元。

目前已受理9869件申請案、租金補貼8946件，776件購宅貸款利息補貼、147件修繕貸款利息補貼。都發局總工程司郭進宗指出，預料最後1周會湧入大量申請件數，基本條件為家庭年所得低於63萬，或者每人每月平均所得低於19412元。

不過，曾有民眾存僥倖心態冒領，享有住宅補貼福利。對此，郭進宗說，有防弊機制，內政部會隨機抽查、都發局有複查機制，曾抓到偽造文書冒領，直接移送警局偵辦，提醒民眾勿以身試法。

住宅補貼於31日截止，市府呼籲有租屋、購屋或修繕住宅貸款利息補貼需求民眾，務必在當日下午5時前提出申請。另也提供多元管道受理，不便親送到市府的民眾，可郵寄或利用自然人憑證及健保卡進行網路申辦，便利又快速。

(中時 )