逾期不候！高市住宅補貼申請倒數4天

高市住宅補貼即將截止。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
高市住宅補貼申請倒數4天，符合資格民眾需盡快辦理。（柯宗緯攝）

高市住宅補貼申請倒數4日，將於31日截止。都發局原本推算住宅補貼計畫戶數共計1萬860戶受惠，其中租金補貼為1萬戶，但依照現行申請速度來看，恐超過既定戶數，推估多增加3、400戶，對此市府說將盡量爭取工務預算。

都發局表示，107年度高雄市住宅補貼計畫戶數有1萬860戶，其中租金補貼1萬戶占最大宗、補貼期限為12個月、每月最高3200元。另有，購宅貸款利息補貼500戶及修繕貸款利息補貼360戶，最高額度分別有210萬元、80萬元。

目前已受理9869件申請案、租金補貼8946件，776件購宅貸款利息補貼、147件修繕貸款利息補貼。都發局總工程司郭進宗指出，預料最後1周會湧入大量申請件數，基本條件為家庭年所得低於63萬，或者每人每月平均所得低於19412元。

不過，曾有民眾存僥倖心態冒領，享有住宅補貼福利。對此，郭進宗說，有防弊機制，內政部會隨機抽查、都發局有複查機制，曾抓到偽造文書冒領，直接移送警局偵辦，提醒民眾勿以身試法。

住宅補貼於31日截止，市府呼籲有租屋、購屋或修繕住宅貸款利息補貼需求民眾，務必在當日下午5時前提出申請。另也提供多元管道受理，不便親送到市府的民眾，可郵寄或利用自然人憑證及健保卡進行網路申辦，便利又快速。

(中時 )

下班小心！ 氣象局針對全台發豪… 《中時晚間快報》反空汙、反深澳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。