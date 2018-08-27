《中時晚間快報》反空汙、反深澳、反核食公投 二階段連署達標

2018年08月27日 17:42 中時電子報 綜合報導

◎ 反空汙、反深澳、反核食公投 二階段連署達標

年底公投綁大選，國民黨上午前往中選會遞交「反空汙」、「反核食」、「反深澳電廠」3項公投案2階連署書及連署人名冊，其中國民黨立委盧秀燕提案的「反空汙」公投拔得頭籌。為迎接上百萬份連署書，中選會如臨大敵，上午9點左右就開始佈置場地，中選會預估，3案合計145萬6966萬份連署書，今天可能要加班才能點收完畢。

◎ 花大錢治水照淹 前氣象局長批做表面功夫

823熱帶性低氣壓連日豪雨，造成中南部嚴重淹水災情，民眾不禁質疑政府治水無功。前中央氣象局局長辛在勤也痛批，淹水癥結在於水排不掉，但沒人關心，政府花這麼多錢治水，只是要「給人感覺有做事就好，而不是把事情做好。」

◎ 陸大學畢業生薪水比一比 北京清華冠亞軍

隨著大陸經濟持續發展，大陸大學畢業生薪資也漸次成長。「中國薪酬網」日前公布一份2018年大學畢業生薪酬排行榜TOP200指出，畢業生平均薪酬最高的前三名分別為清華大學9065元人民幣（下同；約合41500元新台幣）、北京大學9042元、北京外國語大學9020元。同時報告也預測未來可能成為風口的專業，包括第三產業類、人工智慧類、基礎設施建設類。

◎ 李宓砸百萬拍性感MV 單身太久高唱想要愛

李宓推出首張同名專輯新歌〈唇蜜〉，砸百萬拍攝MV，她唱出自身愛情觀以及小女人想談戀愛的心情，首次挑戰唱Rap，更不顧韌帶拉傷終生不能跳舞的風險，硬是花了1個月練習融合韓風及街舞的新舞蹈，就是想以唱跳歌手一搏歌手之夢。

(中時電子報)