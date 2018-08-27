面對災情不斷秀下限 綠政府離民心漸遠

2018年08月27日 18:13 中時 林和生

連日豪雨讓嘉義以南各縣市成了水鄉澤國，對比2009年莫拉克風災重創南部地區，災情有過之無不及，但當時政府全力投入救災，民眾不分南北、全台一心，反觀現今官員忙著說幹話、撇責任，顯然無助災民脫離苦難，如今當務之急應是挽起袖、閉上嘴，開始做事吧！

823暴雨重創南台灣，如今雨不停、水仍淹，民眾家當全泡在水裡，災民期待救援的心情，最想知道的是何時水才能退、家園多久可以恢復往昔，無奈等到可以解答的執政者前來勘災，眼前狀況卻視而不見，反倒花心思解釋「這雨下在哪裡都會淹」、「民進黨治水還是有效」，此話一出，災民心都涼了半截。

正以為這是民進黨官員政治智商的最底線，但內政部長徐國勇此刻又冒出災情已延緩，更強調治水像感冒，「沒有藥可以吃了後，就永遠不感冒的！」讓人驚覺，原來底線之下還有深不可測的下限。

災民心情其實不難理解，口氣雖然急躁、表情難掩憤怒，但為政者只要與他們高度一致，就能瞭解他們為何而急、為何生怒；回顧往昔同樣重創南部地區的八八風災，曾造成小林滅村，林邊、佳冬等鄉滿城泥濘，當時馬政府傾全台之力投入救災，盡可能滿足縣市政府需求。

水災過後的第一個周休假期，全台數以萬計志工湧入受災嚴重的南台灣，各地匯聚愛心化作每雙志工的手，配合國軍與地方政府，幫助災民重建家園，民眾感受到的是全台同心，即便眼前問題難解，眼裡卻絲毫沒有恐懼。

民進黨全面執政2年多，讓人民感受政治算計多於國家建設，前文化部長龍應台便有感而發地說，現在的當權者對所有的過去都用「減法」處理，凡是不屬於政黨權利鞏固策略的，全部排除，讓這麼需要擁抱在一起、以心來團結對外的時局，卻有著一個拿著剪刀的政府。

另有一件納悶的事，面對眼前災情，長期綠營執政的南部縣市首長，罕見沒對中央討兵借將求補助，似乎與中央同調，刻意淡化治水成效帶來的淹水災情，失了民心的政府若再不省思民意所在，恐怕只會離人民越來越遠。

(中時 )