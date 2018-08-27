徐國勇拿水患比感冒 丁守中：同理心也被暴雨沖走了嗎？

圖／丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

暴雨襲南台，不過內政部長徐國勇一番水災難免，「沒有藥可以讓你永遠不感冒」的談話，引發藍營抨擊。國民黨台北市長參選人丁守中也表示，行政院長賴清德才改口所有責難到他為止，還呼籲藍綠停止彼此攻擊，沒想到徐國勇又跟著做出不當發言，一個黑臉，一個白臉，無非只在推卸責任，更讓人質疑，民進黨的同理心也被暴雨沖走了嗎？

他也質疑，民進黨幹話連篇，只想到希望民眾別把治水無功的責任算到他們頭上。問題在於，民進黨在嘉南高屏執政已不是五年、十年的事，過去10 年一千多億治水預算，南臺灣分到大餅不可謂不多，民進黨不該有個交代嗎？

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他指出，半個臺灣被泡在水裡，正是官員該苦民所苦，幫民眾解決問題的時候。沒想到自賴揆以下幹話連連，甚至表示「雨災證明臺灣有強韌的抗災能力」；「這樣的雨量下在哪裡都會淹水」，徐國勇甚至說，就是民進黨執政後治水有效，災情才沒那麼大，實在讓人搖頭。

丁守中也指出，當初說台南30年淹水問題3年解決的不就是賴揆自己嗎？民進黨也一直拿著「治水良醫」的名號行銷。但現在「真沒什麼人關心賴神的形象是不是被誤解」，是看執政黨有沒有辦法幫民眾療傷止痛。

他表示，一如前行政院長張善政所說，「身為高官，最重同理心，災後大家不要政治口水，要有同理心」。所以還是那句老話，面對民眾的痛苦，「民進黨別再牽拖了」，先拿出同理心來吧。

(中時電子報)

面對災情不斷秀下限 綠政府離民… 國民黨青年部拉抬選情 狂五夏祭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。