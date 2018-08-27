徐國勇拿水患比感冒 丁守中：同理心也被暴雨沖走了嗎？

2018年08月27日 17:45 中時電子報 綜合報導

暴雨襲南台，不過內政部長徐國勇一番水災難免，「沒有藥可以讓你永遠不感冒」的談話，引發藍營抨擊。國民黨台北市長參選人丁守中也表示，行政院長賴清德才改口所有責難到他為止，還呼籲藍綠停止彼此攻擊，沒想到徐國勇又跟著做出不當發言，一個黑臉，一個白臉，無非只在推卸責任，更讓人質疑，民進黨的同理心也被暴雨沖走了嗎？

他也質疑，民進黨幹話連篇，只想到希望民眾別把治水無功的責任算到他們頭上。問題在於，民進黨在嘉南高屏執政已不是五年、十年的事，過去10 年一千多億治水預算，南臺灣分到大餅不可謂不多，民進黨不該有個交代嗎？

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他指出，半個臺灣被泡在水裡，正是官員該苦民所苦，幫民眾解決問題的時候。沒想到自賴揆以下幹話連連，甚至表示「雨災證明臺灣有強韌的抗災能力」；「這樣的雨量下在哪裡都會淹水」，徐國勇甚至說，就是民進黨執政後治水有效，災情才沒那麼大，實在讓人搖頭。

丁守中也指出，當初說台南30年淹水問題3年解決的不就是賴揆自己嗎？民進黨也一直拿著「治水良醫」的名號行銷。但現在「真沒什麼人關心賴神的形象是不是被誤解」，是看執政黨有沒有辦法幫民眾療傷止痛。

他表示，一如前行政院長張善政所說，「身為高官，最重同理心，災後大家不要政治口水，要有同理心」。所以還是那句老話，面對民眾的痛苦，「民進黨別再牽拖了」，先拿出同理心來吧。

(中時電子報)