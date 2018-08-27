亞運》男籃強壓敘利亞 闊別48年重返4強

2018年08月27日 17:51 中時電子報 黃及人 、 杜宜諳 、 陳筱琳 ／雅加達、台北連線報導 ／雅加達、台北連線報導

攸關中華男籃能否重返亞運4強的重要戰役，27日在雅加達-巨港亞運正式開打，靠著「雙槍」陳盈駿、劉錚攜手拿下46分，中華隊最後以82比75險勝敘利亞，闊別48年重返亞運4強，上次男籃闖進4強是1970年曼谷亞運。

「感謝上帝給我們機會，終於完成闖進4強目標，這是一段很棒的旅程，」中華男籃外籍教頭帕克說，「我替這個團隊感到驕傲，尤其是末節的表現，甚至最後兩、三分鐘，我們充分展現凝聚力，也很團結，這種氣氛很棒。」

帕克甚至興奮比喻，這就像面對不管有多麼寬的河流，我們就是有辦法渡過，「因為我們相信自己，就像每場比賽到了第4節，如同到了相信時刻，不管4強對手是誰，我們都會面對挑戰。」中華男籃預計29日在準決賽遭遇中國大陸。

中華男籃跟先前一樣排出陳盈駿、劉錚、簡浩、周柏臣與陳冠全的先發陣容應戰，首節就在劉錚包辦13分的強大火力掩護，一路取得領先優勢，更讓218公分長人艾爾漢威兩犯提前離場，第1節結束，中華男籃取得24比19領先局面。

但到了次節，本來內線戰力就不夠的中華男籃，又碰上胡瓏貿撞傷左側腹的麻煩，儘管林郅為帶傷硬打，可惜仍然守不住艾爾加比、歐許等敘利亞球員，雙方差距逐漸變小，甚至打完上半場，兩隊打成41平，下半場重新打起。

第3節雙方互有輸贏，但到了末節，真正改變整個場上氛圍的關鍵時刻，是最後4分26秒，胡瓏貿除了製造艾爾漢威防守犯規，更讓他被吹技術犯規，中華隊一口氣罰進3球，重新取得69比67的領先，從此氣勢完全倒向中華這邊。

因為陳盈駿徹底主宰接下來戰局，一個人連取7分，幫助中華男籃75比70領先，劉錚最後1分40秒更表演快攻扣籃，讓整個籃球館歡聲雷動，陳盈駿更在最後1分01秒投進致勝三分球，宣告中華男籃提前確保亞運4

(中時電子報)