台大鹿鳴堂拆不拆意見兩極 文資審議暫無結論

2018年08月27日 18:04 中時 陳燕珩

台大鹿鳴堂原定7月初拆除，因有民間團體提出前身「僑光堂」時期新事證，全案暫緩拆除、重啟文資審議。北市文資會27日討論該案，保存派與拆除派各有主張，文資委員也對鹿鳴堂去留無共識，建議「事緩則圓」，最終主席裁定暫不做決議，待所有委員現勘後再審。

鹿鳴堂擁有50年歷史，由於建物老舊、有安全疑慮，去年文資審議又判定無價值，原定配合台大卓越聯和大樓興建案於7月11日拆除。不過，因民團提出新事證，文資委員認為「僑光堂」時期的歷史價值應重新評估，將鹿鳴堂列為暫定古蹟緩拆，僑委會日前還發文給市府，主張應保存鹿鳴堂。

搶救台大鹿鳴堂陣線代表、台大校友林怡君今在會中表示，僑光堂是當年台灣與世界華人僑社的連結，是僑胞與僑生重要的聚會場所，先總統蔣經國、前行政院長孫運璿都在此參與過重要會議，應重視它的歷史價值與活動記憶。

但台大總務長葛宇甯強調，若不拆鹿鳴堂，後方的卓聯大樓就無法拿到使用建照，後續影響很大，盼用紀念館保留意象，取得雙贏；台大學生會、戲劇系學生代表也贊同校方方案，強調若新劇場無法落成，將嚴重影響學生受教權和系所長遠發展。

文資委員在會中各持歧見，詹添全認為鹿鳴堂的建築工法、代表性等，不足以登錄歷建；薛琴、丘如華則主張保存過去歷史背景和價值，要求市府成立專案小組，針對新大樓使照提出解套方案，讓所有委員均現勘後再審。

文化局副局長田瑋提醒，委員若對價值審議有歧見，要不就是取得共識，要不就是投票處理；但最終文資會主席、副市長鄧家基仍裁定，暫不做結論，待日後委員現勘後再行審議。

(中時 )