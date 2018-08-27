控遭假醫生性侵 美艷熟女隱藏「野戰」秘密卻露餡

2018年08月27日 18:03 中時電子報 呂承哲

一名未婚的42歲美艷熟女，指控在網路上認識一名自稱是醫學院畢業的王男，雙方多次見面熟識後，熟女表示要到台北面試，王男便邀請對方到家中寄宿，怎料王男竟趁機性侵，之後王男孩死纏爛打，才報警控告。然而，經檢方調查，2人在發生初次性關係後，還在西濱公路旁激情野戰車震，才發現事情另有蹊翹。

該名熟女在臉書上認識王男，對方自稱醫學院畢業，並得知對方有在義診。熟女之後要到台北面試，王男便邀請她到家中寄宿，熟女也欣然答應，抵達家中後，王男拿出真空滑罐、微核磁共振測量儀等儀器，要求熟女脫掉衣褲，僅留內褲趴在床上，王男便趁機抓奶，熟女嚇到把他推開。後來，熟女在床上沉睡，王男竟趁機性侵得逞，然而，熟女直到去年8月才提告。

對此，王男供稱，2人本就互有好感，做愛過程中也沒有違反對方意願，隔天他還載熟女到台北面試，然後又開車回南部，行經雲林西濱公路時，王男詢問對方要不要「再來一發」，對方回答「隨便」，2人因此在路旁激情野戰車震。

檢方調查，熟女坦承心儀自稱是醫學院畢業的王男，雙方原本就見面很多次，在性侵當年2人還到各地遊玩，還拍照上傳臉書，並在發生第一次性關係後，覺得對方不是真的醫學院畢業，熟女有意疏遠對方，並在臉書不斷嘲諷王男，怎料對方死纏爛打，才會提告。

據《自由》報導，熟女遭性侵後的反應，比較像是王男單方面追求的行為，惹怒對方才提告妨害性自主罪，加上熟女故意隱瞞野戰一事，檢方認定並非性侵案件，予以不起訴。

(中時電子報)