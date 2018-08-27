洪志恒參選金門縣長 要當「洪青天」

洪志恒（左）參選金門縣長，立志要當金門的「包青天」。（李金生攝）

友善列印
中時
洪志恒由「美食界的愛迪生」挑大師陪同登記參選金門縣長。（李金生攝）
洪志恒登參選縣長，因為「挑大師」製造選戰話題。（李金生攝）

金門高梁黨主席洪志恒今（27）日在有「 美食界愛迪生」之譽的台南「挑大師」陪同下，搶先登記參選金門縣長。他強調，當選後要當「洪青天」，將在清代古蹟「總兵署」接受擊鼓鳴冤，為鄉親主持公道。

曾參選2013年金門縣長、2016年立委的洪志恒，這回不再由美女群陪伴拜票，而是在廚師界有「智慧食材發明家」之稱的廖盛芳陪同下，在登記參選金門縣長搶得頭香。

將自己打扮得稀古怪模樣的「挑大師」，陪著一臉笑容的選戰「老將」洪志恒現身縣府，立即引起一陣騷動，不少縣府員工還用手機拍下他們走在一起的身影，認為很搶眼也很有趣味。

一心要當縣長為人民服務的洪志恆表示，「挑大師」是他的老朋友，因為認同他的治縣理念，因此專程跨海替他助陣，沒想到已為選戰製造一些話題。

洪志恒說，他當選縣長後，將在「清金門鎮總兵署」古衙門接受民眾擊鼓鳴冤，替受到委屈、迫害的鄉親主持公道，當金門的「包青天」。

洪志恒還說，他的未來施政目標包括在大陸白酒市場的年業額達到新台幣300億元，運用金酒每年上繳中央的34億元，來改善金門醫療和聯外交通、興建金嶝大橋及「零排碳」自主發電在內。

(中時 )

國民黨青年部拉抬選情 狂五夏祭… 國民黨市長參選人盧秀燕登記參選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。