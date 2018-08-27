洪志恒參選金門縣長 要當「洪青天」

2018年08月27日 18:18 中時 李金生

洪志恒由「美食界的愛迪生」挑大師陪同登記參選金門縣長。（李金生攝）

洪志恒登參選縣長，因為「挑大師」製造選戰話題。（李金生攝）

金門高梁黨主席洪志恒今（27）日在有「 美食界愛迪生」之譽的台南「挑大師」陪同下，搶先登記參選金門縣長。他強調，當選後要當「洪青天」，將在清代古蹟「總兵署」接受擊鼓鳴冤，為鄉親主持公道。

曾參選2013年金門縣長、2016年立委的洪志恒，這回不再由美女群陪伴拜票，而是在廚師界有「智慧食材發明家」之稱的廖盛芳陪同下，在登記參選金門縣長搶得頭香。

將自己打扮得稀古怪模樣的「挑大師」，陪著一臉笑容的選戰「老將」洪志恒現身縣府，立即引起一陣騷動，不少縣府員工還用手機拍下他們走在一起的身影，認為很搶眼也很有趣味。

一心要當縣長為人民服務的洪志恆表示，「挑大師」是他的老朋友，因為認同他的治縣理念，因此專程跨海替他助陣，沒想到已為選戰製造一些話題。

洪志恒說，他當選縣長後，將在「清金門鎮總兵署」古衙門接受民眾擊鼓鳴冤，替受到委屈、迫害的鄉親主持公道，當金門的「包青天」。

洪志恒還說，他的未來施政目標包括在大陸白酒市場的年業額達到新台幣300億元，運用金酒每年上繳中央的34億元，來改善金門醫療和聯外交通、興建金嶝大橋及「零排碳」自主發電在內。

(中時 )