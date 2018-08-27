漲價！ 泰簽代辦十月起漲至近2千元

2018年08月27日 18:10 中時 王思慧

要到泰國旅遊的民眾，十月開始簽證費要貴新台幣470元。有粉絲專頁「台灣廉價航空福利社」貼文，泰國辦事處今（27日）通知各旅行社，10月1日起，團體簽證將要求各代辦旅行社，一律交由泰辦處委託的私人受理簽證案件公司處理，每人將多收470元費用，等於共要近2千元。個人申請件也將限縮名額，一樣要加收470元，此消息已被旅行社證實。

東南旅行社表示，今日下午有收到通知，自10月開始，台灣人到泰國的簽證要漲新台幣470元，目前個人辦泰簽要新台幣1200元，旅行社代辦要1500元以上，因此自十月起，委託旅行社代辦者將會是1970元以上。提醒民眾若要代辦泰國簽證，請盡量在九月中旬前送件，不要擠在九月底，名額有限，也有可能泰國提前在九月底試辦，多收470元。

另外，個人申請件每日也將限縮名額，估計不超過200名，否則就要自行前往私人受理簽證案件公司辦理，一樣是每人加收收470元的費用。因此，北部民眾10月起如果要辦1200元的泰簽，就要提早趕到泰國貿易經濟辦事處（台北）排隊。

根據觀光局統計，台灣人前往泰國人次，近年都是遠多於泰國人來台人次，2016年泰國來台有19萬人次，台灣赴泰53萬人次；泰國去年來台29萬人次，台灣赴泰有55萬人次；今年一至七月泰國來台有18萬人次，台灣赴泰已多達39萬人次。

優質旅行發展協會理事長李奇嶽表示，泰簽變貴是因為泰國辦事處外包給司人公司，這會讓旅行社經營成本增加，墊高團費價格，讓旅客以為旅行社漲價，但其實是簽證變貴，影響旅客參加旅行團的意願。

目前泰國人來台免簽，期限從今年八月到明年七月底，李奇嶽批評，台灣給泰國免簽，但泰國卻要多收錢，雙方並無互惠，蔡政府力推新南向在簽證上沒有看到效果，且簽證收費標準為何，旅行社也不清楚。是否會影響台灣人赴泰國的意願，他認為要再觀察。

原本打算到清邁旅行的業務員李小姐表示，蔡政府一直在推新南向，但新南向國家顯然沒有跟台灣互惠，不僅免簽遙遙無期，還漲簽證費，接下來可能因此不去泰國旅遊。

(中時 )