國民黨市長參選人盧秀燕登記參選 派系大老顏清標、張清堂陪同

2018年08月27日 18:19 中時 陳世宗

國民黨市長參選人盧秀燕在派系大老顏清標（左）、張清堂（右）陪同下完成登記參選。（陳世宗攝）

「台中要改變、就投盧秀燕！」國民黨台中市長參選人盧秀燕27日在派系大老顏清標、張清堂及黨籍市議員等，龐大支持者陪同簇擁下登記參選。盧秀燕強調，這場選舉是小市民的選戰，大家站出來為台中市民的權益及未來，和台灣的發展共同來打贏這場選戰！相信小蝦米會戰勝大鯨魚、小燕子會扳倒大黑龍。

台中市長參選人盧秀燕支持者與藍營市議員等上百人，27日下午在舊市政府州廳前廣場集合。盧秀燕選定良辰吉時由黑派前立委顏清標、紅派前議長張清堂陪同抵達；鐵三角競選團隊主委江啟臣、副主委楊瓊瓔及競選總幹事顏寬恒等人，則高喊「盧秀燕當選」，場面非常熱絡！

盧秀燕指出，勝利的時間快要到來！距離選舉只剩88天，這場選舉不只是盧秀燕、在場的里長及市議員、國民黨的選舉，是為台中市的鄉親及未來的選舉。

盧秀燕說，前幾天中南部下大雨，蔡英文總統坐戰車看災民，總統在車上笑嘻嘻、災民卻泡水慘兮兮！總統坐戰車巡視災民的景象，讓人感受到民進黨政府做的很爛；台中市日前北區、豐原及台灣大道淹水，但林佳龍市長比蔡英文還淡定，3天都未出面！

盧秀燕指出，台中市是全國第二大城，人口高達280萬人！土地面積也是全國第二，選舉是全國第二大的城市！台中市平均薪資市六都之末，比全國平均薪資30772元還要低，不但薪資差；甚至比苗栗縣、雲林縣、馬祖還要差，經濟不好，市長對不起台中市民！

盧秀燕強調，這場選舉是小市民的選戰，沒有任何資源且遭到各界的打壓；目前面對的環境如同今天的天候一樣在下雨，但大家都很團結，讓她覺得感動與溫暖，外界常說國民黨不團結，這次就團結給大家看；共同為台中市民的未來，和台灣的發展來打贏這場選戰！

台中巿政府新聞局長卓冠廷反駁說，近日受熱帶性低氣壓影響，經常出現短時強降雨，台中市幸運未傳出重大災情，一改部分地區「逢雨必淹」情形，外界認為市府治水策略奏效；3年多來台中薪資成長率為7.54％，成長幅度六都第一，但盧委員卻絕口不提。

(中時 )