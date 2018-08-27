水泥加矽膠 七年級生創意前進巴黎家具家飾展

設計師陳奕竹帶著自己團隊設計的軟水泥文創商品，希望可以讓外界看見她們努力的成果。(鄧博仁攝)

友善列印
中時

誰說水泥只能蓋房子？三個長庚大學工業設計系學生成立「軟水泥生活實驗室」，突發奇想，改變水泥調配比例，獨家研發「軟水泥」材質，製成燈具、以椅子與卡片套等用品，讓水泥融入生活。這些文創商品將首度前進巴黎家具家飾展台灣館，展現台灣品牌多元豐富的文化特色與在地精神。

設計群之一的設計師陳奕竹表示，過去都是參加亞洲展，這次首度到巴黎家具家飾展，感覺深具挑戰，「我們聽說巴黎買家比較重視材質的表現，工藝的創作，還有許多最新趨勢的發表會，這次可以親身到第一線去，表現我們的軟水泥研發，我們也想知道世界如何看待我們的材質大冒險。」

陳奕竹說，台灣是座小島，但卻充滿冒險與實驗的精神，希望可以在現有的框架中做突破，「台灣因為小，反而比較有彈性，台灣有許多傳統產業製造的經驗，也很願意跟我們做研發的有很多彈性的合作。」陳奕竹說，像他們有一組產品是小城市文具組，裡面的騎樓就是映照台灣都市的建築，「上面的鐵皮屋我們做成削鉛筆機，還可以拿下來，到處充滿台灣意象。」

軟水泥生活實驗室由三位七年級生組成，除了陳奕竹之外，還有陳律安跟盧昭誠，三人都有自己的工作與生活，為了不讓僵化的生活抹煞他們的創造力，瑜是合辦了一個「不和諧的和諧」特展，希望打破既定印象，「看起來是柔軟的，其實可以很硬；看起來很重的，其實也許很輕，水泥加上矽膠的軟水泥就是在這樣的環境下被我們創造出來。」

除了軟水泥生活實驗室之外，今年台灣工藝研究發展中心工藝中心還將帶去包括一樓設計、谷同金、木入三分、享向設計、三青創意及原住民品牌河文、伊祐工作室、光織屋及璞瓦麓共計10家廠商參展。巴黎家具家飾展將於9月7日至11日舉行，台灣館將在展覽中心6號廳。

(中時 )

台大鹿鳴堂拆不拆意見兩極 文資… 果園積水退去 麻豆文旦災損不到1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。