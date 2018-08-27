水泥加矽膠 七年級生創意前進巴黎家具家飾展

2018年08月27日 18:27 中時 趙靜瑜

誰說水泥只能蓋房子？三個長庚大學工業設計系學生成立「軟水泥生活實驗室」，突發奇想，改變水泥調配比例，獨家研發「軟水泥」材質，製成燈具、以椅子與卡片套等用品，讓水泥融入生活。這些文創商品將首度前進巴黎家具家飾展台灣館，展現台灣品牌多元豐富的文化特色與在地精神。

設計群之一的設計師陳奕竹表示，過去都是參加亞洲展，這次首度到巴黎家具家飾展，感覺深具挑戰，「我們聽說巴黎買家比較重視材質的表現，工藝的創作，還有許多最新趨勢的發表會，這次可以親身到第一線去，表現我們的軟水泥研發，我們也想知道世界如何看待我們的材質大冒險。」

陳奕竹說，台灣是座小島，但卻充滿冒險與實驗的精神，希望可以在現有的框架中做突破，「台灣因為小，反而比較有彈性，台灣有許多傳統產業製造的經驗，也很願意跟我們做研發的有很多彈性的合作。」陳奕竹說，像他們有一組產品是小城市文具組，裡面的騎樓就是映照台灣都市的建築，「上面的鐵皮屋我們做成削鉛筆機，還可以拿下來，到處充滿台灣意象。」

軟水泥生活實驗室由三位七年級生組成，除了陳奕竹之外，還有陳律安跟盧昭誠，三人都有自己的工作與生活，為了不讓僵化的生活抹煞他們的創造力，瑜是合辦了一個「不和諧的和諧」特展，希望打破既定印象，「看起來是柔軟的，其實可以很硬；看起來很重的，其實也許很輕，水泥加上矽膠的軟水泥就是在這樣的環境下被我們創造出來。」

除了軟水泥生活實驗室之外，今年台灣工藝研究發展中心工藝中心還將帶去包括一樓設計、谷同金、木入三分、享向設計、三青創意及原住民品牌河文、伊祐工作室、光織屋及璞瓦麓共計10家廠商參展。巴黎家具家飾展將於9月7日至11日舉行，台灣館將在展覽中心6號廳。

(中時 )