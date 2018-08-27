果園積水退去 麻豆文旦災損不到1成

2018年08月27日 18:28 中時 莊曜聰

麻豆文旦現在正值產期，農民趁著天氣好轉採收，趕著包裝出貨，今年產量增加，農民拍胸脯保證品質沒問題，希望消費者安心選購。（莊曜聰攝）

連日豪雨造成麻豆部分區域淹水嚴重，部分果園因此積水，由於最近陸續進入採收期，使得民眾對文旦品質產生疑慮，麻豆區農會也走訪區內果園，了解這次災害實際情況，據統計僅有約1成不到的果園受到積水影響，絕大部分文旦品質均未受影響，但外界傳言不斷，還有農民的文旦遭到退訂，讓人相當無奈。

目前向台南市農業局申報災損的文旦園面積約70公頃，損害程度17％，換算實際面積近12公頃，損失金額283萬元，麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，該區總種植面積828公頃，算起來還不到1成，且集中在淹水嚴重的小埤、埤頭里一帶，消費者可以安心地購買麻豆文旦。

農民王明杞種植文旦有數十年時間，現在兒子王鉑鈞也回來幫忙家中農務，2人說，文旦怕風不怕雨，只要果實沒「滅頂」，就算淹個幾天都不怕，因為文旦樹會吸水，但也會「吐水」，水退後就沒事，但這幾天因為淹水事件被渲染，已經有客戶退訂，父子倆拍胸脯表示「品質一級棒」。

台南區農業改良場副研究員張汶肇指出，浸水的果園在排出積水後，只要清除植株淤泥，表土流失、根部裸露就進行補土，若有殘枝、落果盡速清理，做好田間衛生管理，就沒有太大問題。

(中時 )