誠品南西亮點多！日文青咖啡飄幸福、舒芙蕾鬆餅透奇蹟

2018年08月27日 18:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文青照過來！九月中山商圈又有新景點！「誠品生活南西」將於9/30正式開幕！，與相距一百公尺的誠品R79中山地下書街串連成為西區最豐富書店！除能開心看書品文創外，美味、時尚也是一籮筐！

誠品生活南西書店以六面5米高的影像牆、躍動的視覺迎接讀者，串聯誠品R79成為台北市西區最大書店（圖為店景示意圖）。（誠品提供）

有藝伎咖啡杯，高人氣的「猿田彥珈琲」、奇蹟舒芙蕾鬆餅店「FLIPPER’S」也來台，及台灣觀光客在日必買的藥妝通路「松本清」都是台灣首見！書店不只有閱讀，「深夜電影院」邀你進入世界大導的奇幻世界，掌握世界脈動的「國際書榜」，從Reading看見全世界。

誠品生活與猿田彥珈琲共同合作，於誠品生活南西獨家引進創立海外一號店。（誠品提供）

●中山商圈不一樣！旅日必逛3大名店首來台

中山商圈對台灣人是特別的，幾條通裡的巷弄有濃濃的日式風情，商圈裡有台北當代藝術館、光點台北、赤峰街的文創小店，每到假日這裡總聚集許多文青男女，相約玩藝術、拍照打卡好樂活！去年暑假起，誠品R79中山地下書街為這裡再開啟另道文創窗口。緊接著，誠品生活南西店也要在九月開幕了。

猿田彥珈琲｜咖啡杯身圖樣以日式傳統浮世繪風格結合藝妓、神社等元素。（誠品提供）

東京超人氣咖啡名店「猿田彥珈琲」被日本媒體譽為日本Third Wave Coffee的代表品牌之一，咖啡杯設計以日式傳統浮世繪風格結合藝妓、猿田彥神社、鳥居等元素，近年來已成為各國旅客赴日拍照打卡的熱門咖啡店。此次誠品生活與猿田彥珈琲共同合作，獨家引進創立海外一號店，由日籍咖啡師長期駐點台灣，以精湛的專業技術，現場為顧客近距離手沖與日本當地風味一致、多元層次口感的精品咖啡。

日本排隊名店、有「奇蹟般的舒芙蕾鬆餅」美名的「FLIPPER’S」，於誠品生活南西首次開展獨立店點。（誠品提供）

日本甜點聖地自由之丘、下北澤、吉祥寺排隊名店「FLIPPER’S」，也選擇在誠品生活南西開展台灣首家獨立店點，其舒芙蕾鬆餅因蓬鬆柔軟、入口即化的綿密口感，擁有「奇蹟般的舒芙蕾鬆餅」美名，是讓人嚐過就難以忘懷的夢幻滋味。

日本最大藥妝通路「松本清」終於登台，10月將於誠品生活南西與大家見面。（誠品提供）

日本最知名的藥妝通路「松本清」終於登台，第一手掌握最新日本藥妝情報，商品與日本同步零時差，10月將於誠品生活南西與大家見面！

誠品書店與台灣插畫家諾米合作，以剖透圖帶您一覽誠品書店南西店全貌。（誠品提供）

●深夜書店電影院！國際書榜從台灣看世界

書店不只是書店！在書店也能看屬於自己的電影！誠品南西店的書店到了晚上將搖身一變成為「深夜電影院」，透過線上報名即可以藍牙無線耳機輕鬆地於書店內欣賞電影

誠品生活南西5樓書店首次獨家引進星、馬、泰、越、緬、柬、菲、印尼合計8國、近80種東南亞語系雜誌。（誠品提供）

誠品書店空間設計為圓弧拱頂天花，並保留戲院挑高5米的特色，打造「跨文化閱讀發信地」。首設「世界脈動Reading Trends」國際書榜專區，接軌英、美等最新國際出版議題、暢銷排行榜、名人推薦書單。未來也陸續將推出各類世界得獎作品策展，透過不同主題閱讀培養國際視野。

誠品生活南西5樓書店打造「跨文化閱讀發信地」，首設「世界脈動Reading Trends」國際書榜專區。（誠品提供）

●台式生活美學！用文創串連世界

喜愛書籍的人更不可錯過，首次獨家引進8國、近80種東南亞語系雜誌，全店擁有逾2千種、近5千冊雜誌。繪本也走國際化，依繪本作家洲別陳列書籍，透過全球各地的特色作品，帶領小讀者探索全世界。另誠品書店獨創的「Gift+禮物包裝專門店」，用繽紛色彩讓你的心意傳遞更多美好。

「expo SELECT誠品生活精選」於誠品生活南西4樓匯聚逾百個原創品牌。（誠品提供）

除異國美味、文創與藝術外，這次誠品南西店也以「台式生活美學崛起」，匯聚逾百個原創品牌以古味創新意！如家居飾品、時尚花墊、台灣在地品牌的保養品等！

幼瀨明月｜由台灣百年莊園茶葉「幼瀨伍號」與道地和菓子老舖「明月堂」共同獻藝新店型。（誠品提供）

讓逛書店不只有平面的書，影像詩篇、特色美味、藝術文創等豐富我們的生活！故事集會、選物寓所、人情櫥窗的「生活聚場」傳連你我，發掘更多不一樣，創造屬於我們的幸福。

(中時電子報)