亞運》棒球贏南韓氣順了 中華隊金牌湧進！

2018雅加達亞運棒球賽程開打，中華隊（藍衣）26日晚間首戰遭遇南韓隊，終場以2比1擊退南韓旗開得勝，全隊士氣大振。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日

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中時電子報
／雅加達報導
2018雅加達亞運棒球項目26日起點燃戰火，晚間中華隊以2比1擊敗南韓隊（圖）拿下首勝，南韓選手賽後離場時神情落寞。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月26日

雅加達-巨港亞運會中華隊繼棒球之後，27日又在南韓最自豪的射箭場，硬是搶走反曲弓男團、複合弓混合賽金牌，這2天中華隊全面抗「韓」有成，讓國人不必糾結在「好想贏南韓」的遺恨，而且棒球贏南韓之後「氣」順了，今天金牌源源不絕！

雅加達亞運專輯

本屆亞運射箭賽設有8面金牌，南韓選手總共搶進6個項目金牌戰，其他國只能爭奪剩的2金，因為射箭是南韓最自豪的運動項目，並向全世界輸出技術與教練，今天竟遭中華隊來了個「下馬威」。

中華隊在反曲弓男子團體賽、複合弓混合賽雙雙幹掉南韓「世界級」名將，讓南韓射箭界臉上無光，兩隊都是「1分差」決勝負，第4回合以1分之差取勝、率先拿到5分的積分，代表台灣選手名氣沒南韓響叮噹、但實力令人刮目相看。

「1分差」也表現在南韓國球的棒球賽，昨天中華隊預賽首戰南韓，兩隊呈現「不對稱」的對抗，身價數10倍於中華隊業餘球員的南韓全職棒明星隊，無法突破中華隊封鎖，後5局竟然1分未得而輸球，氣得南韓棒球委員會會長、秘書長臉色鐵青。

女壘場上也有「1分差」力退南韓的佳績，中華女壘隊首場比賽就是力抗南韓隊，兩隊打到延長賽的「突破僵局制」，中華隊攻得1分、南韓未得分而輸球，中華隊帶著好運道一路挺進金牌戰，雖然飲恨得銀，卻是中華隊第1面團隊賽獎牌。

射箭與棒球是南韓傲視體壇的主流項目，這次遭到中華隊狙擊而失色，其實跆拳道也是南韓極力推行全世界的賽事，本屆跆拳道女子53公斤級金牌戰，世界排名第10的南韓選手何敏娜遭到中華隊蘇柏亞以29比10的懸殊比數退敗，蘇柏亞只有20歲、排名第60。

以前在國際大賽，台灣民眾總是喊著「好想贏南韓！」本屆亞運不必「想」了，中華健兒直接贏給國人看！

(中時電子報)

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