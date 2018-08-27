很好玩？汽車路過淹水狂踩油門噴路人 網友譙翻

2018年08月27日 18:48 中時電子報 莊楚雯

翻攝自《爆料公社》

鐵包肉了不起啊？熱低壓走後，積水未退，走路、騎車在路上還要擔心被汽車噴得滿身濕。一名網友在《爆料公社》PO出一段影片，片中的黑色轎車，路過積水處還踩油門，也不管水花濺得多高、路人被噴得多慘，都當作看不到，繼續行駛。

影片上傳到網路後，被網友們撻伐，水花噴得比車高，是要路人躲哪裡，腳踏車阿伯更被水淹沒，看不見人影。原PO爆氣「今天經過嘉義布袋，前幾日豪雨到處都淹水，附近居民及軍人正努力清掃，卻遇到這種缺德開車不減速，馬路直直撞的人，請問噴的路人整身濕很好玩嗎？別人家都已經淹水到很無奈，多點道德心好嗎！」

對此，網友們怒批這種沒同理心的人，「真的很缺德沒品，小時候也被這類人渣的車噴過，害我全身濕答答得去上學」、「擺明就是故意的！」、「我洗車你洗澡的概念」、「油門是要踩著沒錯，可是也不用催成這樣吧⋯⋯」、「不能放油門的前提是看淹水高度，並不是看到有水就要猛吹」。根據道路交通管理實施條例，駕駛惡意壓過水攤可開罰600以上、1800元以下罰鍰。

但也有人力挺，「放油門就熄火了…」、「好像很多人不知道經過積水不能放油門」、「我也會這樣欸，避免排氣孔進水」。對此，原PO貼出同樣地點的駕駛人打臉，明明就能慢慢走，為何要這樣惡意踩油門，「知識不足真可悲」、「一堆人還在回覆不加速水會吸入排氣管！我也是笑了。」

(中時電子報)