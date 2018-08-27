人夫溫昇豪《雙城》床戰曾珮瑜 吻戲多到像喝水

2018年08月27日 18:46 中時 林淑娟

曾珮瑜出席首映會。（粘耿豪攝）

溫昇豪出席首映會。（粘耿豪攝）

黃柏鈞出席首映會。（粘耿豪攝）

龍劭華、嚴藝文出席首映會。（粘耿豪攝）

溫昇豪、曾珮瑜、陳怡蓉、黃柏鈞主演的新戲《雙城故事》27日舉辦首映會，除了本週即將臨盆的女主角陳怡蓉因待產不克出席，其餘主要演員都現身，不過陳怡蓉仍非常關心首映狀況，希望首播收視創佳績，她還放話產後一個月就要閃電復出、加入宣傳行列。

溫昇豪笑說，前幾天他走在路上看到「念念婚紗」招牌，就想起了劇中名字叫「念念」的陳怡蓉，還特別拍照起來傳給她，當時陳怡蓉告訴她只剩9天就可以卸貨，他則要她「加油」。

溫昇豪和曾珮瑜在《雙城故事》組CP配對，曾珮瑜透露自己在戲裡角色個性是「不在乎週遭的眼光，想親就親」，把飾演台灣傳統男生的溫昇豪從「閉俗」個性同化成熱情，兩人也自然呈現一般情侶在交往過程中會呈現的親密樣貌，兩人除了性愛床戲不斷，吻戲更是家常便飯，曾珮瑜笑說：「我們接吻根本像喝水一樣，因為這就是一般情侶之間很正常的事！」至於親吻多少次已經不可考，10多場吻戲拍下來，至少親了超過100次。連劇本原本沒有的設計，兩人也會很自然的自行加戲。

她因個性本來就大剌剌，又是演比較主動的女生，所以不會尷尬。人夫溫昇豪也說沒什麼好尷尬，也不用跟老婆報備，「還好啦，黃柏鈞親人妻（陳怡蓉）、她（曾珮瑜）親人夫，我們4個人都是五府千歲了！有什麼好尷尬！」

曾珮瑜因事先知道有裸背戲，劇組讓她進行三個月的健身計畫、並嚴格控管飲食，每天自帶電鍋準備無鹽食物，而在三個月的訓練後，她的體脂肪從24降到19，正符合戲中角色熱愛戶外活動的健美體態。

黃柏鈞為《雙城故事》首映會，特地向大陸劇組告假飛回台灣，他覺得戲裡的角色跟自己很像，也讓他回想起10幾年從美國佛州毅然搬到台灣時家人不諒解的過程，當時原本做從事金融的他想換工作，不知道要做什麼，雖然一句中文都不會說，卻直接買了單程機票從美國飛來台灣，身上僅帶了5000美金，但一個月就花光了，原本半年就受不了，想放棄一切回美國，但後來學了中文、先當模特兒，佑開了餐廳，就撐過去了，現在問他，他會覺得美國其實也還好，住台灣挺好。

《雙城故事》由凱擘影藝與Netflix共同支持、葉天倫導演，除了主要演員溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞，萬芳、龍劭華、嚴藝文、楊麗音、羅美玲、李博翔、梅芳、秦宇子、王翔永、黃舒湄、賈桂琳葛蘭、龔葳妮等人都出席首映。《雙城故事》9月1日起將於公視、民視、八大接力播出、myVideo為本土OTT平台獨家跟播。而全球國際網路娛樂服務事業Netflix則將於9月1日起，同步於全球超過190個國家陸續上線，將台灣的樣貌介紹給全世界。

(中時 )