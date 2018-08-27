13歲上國家音樂廳開鋼琴獨奏會 林灝維 辦到了！

2018年08月27日 18:41 中時 趙靜瑜

《兒時情景》是作曲家舒曼30歲時寫下的鋼琴小品集，14歲鋼琴新秀林灝維去年在丹麥奧胡斯國際鋼琴大賽拿到第二名，就是以這首作品表現出成人緬懷兒時的記憶，令各國評審驚豔，讓他從大賽中脫穎而出。 今年10月林灝維將舉辦首度個人獨奏會，一圓兒時夢想。

從小至今沒有讀過音樂班，林灝維一直在課業跟練琴中拉扯，雖然同時得面對課業的壓力，但他仍每天固定練琴。林灝維表示，「從小就看著國家音樂廳這個舞台，這是我的夢想。」

年僅13歲，林灝維是目前台灣國際能見度最高的鋼琴新秀之一。6歲開始學琴，林灝維一開始只是將學鋼琴當成單純的興趣，但一上台就老神在在，擁有驚人音樂潛力，2014年起陸續拿到德國葛洛迪安史坦威比賽第一名、德國埃特林根國際青年鋼琴家大賽第二名以及丹麥奧胡斯國際鋼琴大賽第二名，今年拿到美國克里夫蘭國際青少年鋼琴大賽第三名及觀眾獎，表現超齡。

林灝維表示，這次音樂會曲目都是他很喜歡的作品，包含在丹麥奧胡斯比賽時曾演奏過的舒曼《兒時情景》全套，林灝維說，他就是把自己的經驗放在樂曲中，他曾經在丹麥寄宿家庭體驗過騎小木馬的樂趣，也更可以揣摩《兒時情景》中的深意，「我自己很喜歡，練習的時候會沉浸其中。」其他曲目還包括為這次音樂會特別新學的蕭邦《兩首夜曲，作品27》，林灝維表示，蕭邦的音樂很美，尤其是右手的旋律線條。

「指尖上的童話—林灝維鋼琴獨奏會」將於10月3日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )