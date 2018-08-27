高雄市》吳敦義秀陳哲男照片 譏陳其邁不知歷史

2018年08月27日 19:04 中時 李義

國民黨主席吳敦義秀出當年新聞照片，指陳光復（中）與陳哲男（右）都是見證者。（李義翻攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁日前批評馬英九與吳敦義並未特別照顧高雄，吳敦義27日公布政績，還拿出衛武營新聞照片，指出影中人陳光復與陳哲男都是見證人，反譏「後輩不記得歷史，不記得事實」。

吳敦義趁著南下高雄機會，在南部辦公室拿出媒體報導，陳其邁對他與馬英九的批評，向媒體公布記載他擔任高雄市長及行政院長政績農民曆，細數各項大小建設。

談到即將營運的衛武營，吳敦義侃侃而談，當年中央考慮蓋國宅，他堅決反對，要為高雄留下如同紐約中央公園的都市綠地，並考量高雄缺少藝文場館，因此力主打造結合都會公園及藝文中心的衛武營。

他還指當年新聞照片，說身旁的陳光復如今已是澎湖縣長，陳身旁眼鏡者就是陳哲男，指雙陳都是見證者，並語帶感慨說：「後輩不記得歷史，不記得事實」。

對於綠營連日來不斷質疑國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出多項拚經濟新思維，是不切實際不接地氣，吳聲援韓，指韓的政見大部分符合高雄的需求，僅議員配合款部分屬見仁見智，可以保留。

對於目前民調滿天飛，吳敦義說，民調看很多了，有認真做的，也有很多被操弄了，並剖析其中的奧妙，民調做了1萬個樣本，支持甲的有4千人，支持乙有800人，若要有利乙，支持乙的就全部選用，再挑選部分支持甲的，湊足1068個有效樣本。

他感慨「民調在台灣已是金錢遊戲，是可以灌票的」，並強調因為民調看太多了，所以只相信自己做的。

(中時 )