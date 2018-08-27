搶雨停空檔恢復市容 高市環保、工務團隊總動員

2018年08月27日 18:48 中時 林宏聰

高市工務局人員全力修補路面坑洞。（高雄市政府提供）

熱帶性低氣壓為高雄帶來豪雨，西南氣流隨即跟進，南台灣可能再有雨勢，為避免再有積淹水災情，高市代理市長許立明指示環保局加強側溝清淤、排水口落葉及垃圾清除；此外，豪雨致使道路坑坑洞洞，他也請工務局加速修補，維護行車安全。

環保局加派2020名人力進行市區易積淹水路段巡檢，確保側溝、洩水孔沒有阻塞，總計巡檢水溝長度432公里、清理洩水孔及溝蓋共9063處。

至於大雨過後道路坑洞遍布，高市工務局已全力提升修補效率，4大養護隊每天皆有約300人投入復原工作，25日起更啟動增援機制，加派65人全面巡查，而養工處也出動246輛機具、每日派出300人搶修全市道路坑洞及修補邊坡土石滑落，甚至夜間也維持7至10組工班連夜趕工。

工務局指出，為爭取時效，27日已出動24個工班，在中山路、沿海路、澄觀路、和平路二段、介壽西路、河華路、中正路、旗楠路等主要幹道進行路面修補，目標在周三前完成，後續將在天氣放晴後，採熱拌瀝青混擬土擴大坑洞範圍，進行二次修補改善，以避免路面再次破裂，未來則將投入災準金及前瞻計畫經費，全面辦理積刨鋪與山區擋土設施損壞復舊工作。

市府呼籲市民對接下來的豪雨特報保持警戒，並協助自主巡察住家周邊水溝蓋、洩水孔，一旦發現有垃圾覆蓋、水溝阻塞或道路坑洞嚴重，可撥打1999市民服務專線通報，市府團隊將會盡快處理。

(中時 )