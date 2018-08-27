苗栗戶外live音樂演唱會 巡迴18鄉鎮

告五人Accusefive樂團於27日記者會，展現療癒且迷人的歌聲，為9月巡樂戶外演唱巡演揭開序幕。（何冠嫻攝）

友善列印
中時
何冠嫻
告五人Accusefive樂團主唱們在27日記者會中，展現迷人療癒歌聲。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府為將藝文資源分享到各鄉鎮，於9月1日至10月13日舉辦2018苗栗縣18鄉鎮市戶外演唱會「巡樂」，邀請15組國內知名樂手、樂團，以戶外Live方式在苗栗18鄉鎮巡演，27日記者會還邀請到獨立樂圈最受歡迎的「告五人」，為巡樂戶外演唱會開啟精采樂章。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，許多鄉親反映，藝文活動幾乎只辦在苗北藝文中心和苗栗市內的中正堂，因此規畫在9月到10月中旬的周末，集結國內知名樂團，在苗栗18鄉鎮進行27場的巡迴演出，灑下音樂原創種子，展現多元浪潮。

告五人Accusefive樂團將打頭陣於巡樂首場的9月1日，在南庄遊客中心帶來啟發自環境與身邊故事的創作，27日記者會演唱網路上超過500萬點擊率的歌曲「披星戴月的想你」，告五人主唱潘雲安表示，首演當天將以歌會友，以歌唱代替言語，開心地將音樂分享給大家。

近連續1個半月的巡迴演出，縣府還邀請曾獲第28屆最佳客語專輯獎的「二本貓UrbanCat」、擅長以原木樂器改編拉丁流行樂的「木頭超人WoodenMan」與「癮分子樂團」、「甜約翰」等樂團輪番上陣，到苗栗鄉鎮傳遞音樂能量，讓藝術與音樂文化遍及各角落。

(中時 )

搶雨停空檔恢復市容 高市環保、… 嘉義淹水第5天！95台抽水機火力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。