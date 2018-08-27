苗栗戶外live音樂演唱會 巡迴18鄉鎮

2018年08月27日 18:49 中時 何冠嫻

告五人Accusefive樂團主唱們在27日記者會中，展現迷人療癒歌聲。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府為將藝文資源分享到各鄉鎮，於9月1日至10月13日舉辦2018苗栗縣18鄉鎮市戶外演唱會「巡樂」，邀請15組國內知名樂手、樂團，以戶外Live方式在苗栗18鄉鎮巡演，27日記者會還邀請到獨立樂圈最受歡迎的「告五人」，為巡樂戶外演唱會開啟精采樂章。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，許多鄉親反映，藝文活動幾乎只辦在苗北藝文中心和苗栗市內的中正堂，因此規畫在9月到10月中旬的周末，集結國內知名樂團，在苗栗18鄉鎮進行27場的巡迴演出，灑下音樂原創種子，展現多元浪潮。

告五人Accusefive樂團將打頭陣於巡樂首場的9月1日，在南庄遊客中心帶來啟發自環境與身邊故事的創作，27日記者會演唱網路上超過500萬點擊率的歌曲「披星戴月的想你」，告五人主唱潘雲安表示，首演當天將以歌會友，以歌唱代替言語，開心地將音樂分享給大家。

近連續1個半月的巡迴演出，縣府還邀請曾獲第28屆最佳客語專輯獎的「二本貓UrbanCat」、擅長以原木樂器改編拉丁流行樂的「木頭超人WoodenMan」與「癮分子樂團」、「甜約翰」等樂團輪番上陣，到苗栗鄉鎮傳遞音樂能量，讓藝術與音樂文化遍及各角落。

(中時 )