陳勢安消瘦6公斤！坦言被畢書盡傷最深

陳勢安今辦發片記者會。（盧禕祺攝）

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陳勢安今辦發片記者會。（盧禕祺攝）
陳勢安今辦發片記者會。（盧禕祺攝）
陳勢安今辦發片記者會。（盧禕祺攝）
陳勢安今辦發片記者會。（盧禕祺攝）

陳勢安27日舉辦《壞掉的我們》發片記者會，透露新歌〈留在你身邊〉寫的是他親身經歷的故事，歌詞「追著相同的夢卻變陌生人...讓我們像從前、無話不說」，令人聯想他3個月前與畢書盡（Bii）鬧翻一事，陳勢安坦承詞意廣泛，其中包括Bii曾說恨他，追問Bii的發言，是否他「受過最深的一次傷害」？陳勢安停頓幾秒後表示：「友情的話，算是吧！」

他與Bii曾為老鷹音樂同門，是並肩作戰的好友，Bii今年5月受訪時，表示不解陳勢安當年離開「老鷹」為何沒事先告知，對陳一度產生恨意，還稱聯絡不上對方而失聯，之後陳勢安被問此事，不解自己從未換過電話號碼，卻不曾收到Bii的問候，陳勢安當時表示，「看了那些新聞一次又一次，我的心徹底的碎了」。

事件發生後，雙方互送花籃到對方的活動上，也追蹤彼此IG帳號按讚，隔空化解尷尬，但兩人依舊沒通電話或傳訊息，陳勢安今說：「已經釋懷了，還是朋友關係，只是想把它（兩人友情）留在專輯裡。」

陳勢安這次為了發片，一個月狂瘦6公斤，偏愛肌肉身材的他，自嘲現在的身材像「樹幹」，又直又細；所屬華納音樂今活動送上挖土機道具，象徵讓陳勢安挖出閃耀鑽石，陳勢安更在現場完成「壞掉的拼圖」公布專輯封面，各式道具讓陳勢安開玩笑說：「我快被玩壞了！」

(中時 )

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