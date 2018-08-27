林子閎25歲生日會 要尋找「金秘書」

林子閎將辦25歲生日會。（CHOTO TV）

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林子閎將辦25歲生日會。（CHOTO TV）

SpeXial子閎遵守和粉絲的年度約定ㄝ將舉辦25歲生日會，感念粉絲從他18萌樣少年出道邁入25歲的男人超給力支持，微博粉絲破百萬，他霸氣表示，今年生日換他守護粉絲，要給最親民的零距離服務，粉絲會上還要尋找自己的金秘書，讓粉絲有公主般的待遇。

由CHOCO TV和可米製作共同舉辦的SpeXial子閎25歲生日會「ALL FOR YOU」將在9月29日於台北典華飯店舉行，子閎說：「一直從大家身上得到許多的溫暖跟愛，我覺得很幸福。我也想要讓大家能從我身上獲得力量。」帶著這份回饋與感恩的心情，子閎要將這身的正能量發散，捐出部分售票所得給偏鄉小孩，在愛的環境裡長大。

子閎擁有一張精緻臉蛋，但和粉絲之之間的互動卻像個老幹部，常被粉絲戲稱為「林老闆」，不介意粉絲這種搞怪式的暱稱，生日會上，子閎還發起「尋找閎茶秘書」活動，要給予量身打造的秘書變公主服務，舉凡遞茶、按摩、擦指甲油等基本款，子閎要所有小秘書粉絲們放輕鬆，帶著愉悅的心情來生日會上班，當天讓林老闆來服務大家。

★售票資訊

售票日期：2018/09/07（五）晚上七點準時開賣

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

票 價：900\700(全區劃位座位)

主辦單位：巧克科技新媒體股份有限公司、可米製作股份有限公司

售票單位: KKTIX、 全家 FamiPort

★節目資訊

演出日期：2018/09/29 (六)

演出時間：14:00

演出地點：大直典華飯店6F

演出地址：104台北市中山區植福路8號

(中時 )

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