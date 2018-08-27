徐國勇淹水感冒說 蔡正元忍不住提數據狠打臉！

2018年08月27日 19:52 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

內政部長徐國勇昨表示「淹水就像感冒，沒有藥可以讓人永遠不感冒，再好的水利設施也是會淹水」，遭轟又在講幹話，國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書提到，「花了幾百億元治水，還敲鑼打鼓宣傳療效，這場水患，療效破功，不是假疫苗？」網友說，「反正還會有淹水就不用治水了？蔡英文賴清德徐國勇，民進黨是臺灣的亂源啊！」。

徐國勇昨日說，「這麼大的雨要是還一直下，再好的水利設施仍然會淹水，他說這就像治感冒一樣，沒有藥可以吃了後就永遠不會感冒」。

蔡正元說，「花了錢打疫苗，卻馬上感冒，還轉重成肺炎」，他質疑，「是不是在打假疫苗？」並列舉出民進黨在南部縣市執政時間，除嘉義縣外，臺南市、臺南縣、高雄市、高雄縣、屏東縣，皆超過20年，並說，花了「幾百億的治水經費，還敲鑼打鼓宣傳療效、現在面對這場水患，療效破功，不是假疫苗，什麼才是假疫苗？」。

網友紛紛批評，「反正還會有淹水就不用治水了？蔡英文賴清德徐國勇，民進黨是臺灣的亂源啊！」、「 假治水，真A錢，這麼質疑難道不合理嗎?」、「幹話王」、「就是感冒永遠治不好的意思！幹話詐騙集團」、「反正，他們有任何錯誤~必有一套讓人笑話的強辯理由」。

(中時電子報)