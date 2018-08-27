原民會主委會勘台東縣長濱鄉長光部落聚會所預定地

2018年08月27日 19:18 中時 莊哲權

行政院原住民族委員會主委夷將‧拔路兒27日前往長濱鄉長光部落活動中心，會勘長光部落聚會所預定地點，夷將‧拔路兒表示，這個聚會所歷經了7年的時間，終於預計在10月動土，立委劉櫂豪期許，明年豐年祭時長光部落新的聚會所就可以呈現給大家。

原委會主委夷將‧拔路兒由立委劉櫂豪、陳瑩、鄭天財、原民會公共建設處阿浪.滿拉旺處長陪同，台東縣政府原民處、長濱鄉公所以及當地部落耆老等皆與會參加，原民會並簡報台東其他各部落聚會所補助興建與進度。

劉櫂豪表示，聚會所為原住民族部落聚會及歲時舉行慶典的重要場所，其意義非凡。台東縣原住民族部落建築美學計畫由花東基金核定總經費1.5億元，由花東基金45％、原民會45％、縣府10％，主要經費目的用於興建部落聚會所使用，其中長光部落3454萬元。

劉櫂豪指出，長光部落在今年4月取得相關建照，預計10月就發包動工。劉櫂豪期許，希望在明年豐年祭的時候，就可以呈現在大家的面前。

劉櫂豪也強調，未來台東將再規畫增加興建15個聚會所，總經費共1.5億元，將積極要求原民會盡速辦理規畫設計，俟用地取得無虞，盡速來核定經費動工，讓每個部落都有自己集會所使用。

夷將‧拔路兒主委感謝關切本案的立法委員以地方政府的努力合作來促成。他強調，這個聚會所歷經了7年的時間，終於預計在10月動土，到時也會邀請立法委員、鄉長、頭目跟代表一起來參加。

(中時 )