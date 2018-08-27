原民會主委會勘台東縣長濱鄉長光部落聚會所預定地

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒27日會勘長光部落聚會所預定地點。（莊哲權翻攝）

友善列印
中時

行政院原住民族委員會主委夷將‧拔路兒27日前往長濱鄉長光部落活動中心，會勘長光部落聚會所預定地點，夷將‧拔路兒表示，這個聚會所歷經了7年的時間，終於預計在10月動土，立委劉櫂豪期許，明年豐年祭時長光部落新的聚會所就可以呈現給大家。

原委會主委夷將‧拔路兒由立委劉櫂豪、陳瑩、鄭天財、原民會公共建設處阿浪.滿拉旺處長陪同，台東縣政府原民處、長濱鄉公所以及當地部落耆老等皆與會參加，原民會並簡報台東其他各部落聚會所補助興建與進度。

劉櫂豪表示，聚會所為原住民族部落聚會及歲時舉行慶典的重要場所，其意義非凡。台東縣原住民族部落建築美學計畫由花東基金核定總經費1.5億元，由花東基金45％、原民會45％、縣府10％，主要經費目的用於興建部落聚會所使用，其中長光部落3454萬元。

劉櫂豪指出，長光部落在今年4月取得相關建照，預計10月就發包動工。劉櫂豪期許，希望在明年豐年祭的時候，就可以呈現在大家的面前。

劉櫂豪也強調，未來台東將再規畫增加興建15個聚會所，總經費共1.5億元，將積極要求原民會盡速辦理規畫設計，俟用地取得無虞，盡速來核定經費動工，讓每個部落都有自己集會所使用。

夷將‧拔路兒主委感謝關切本案的立法委員以地方政府的努力合作來促成。他強調，這個聚會所歷經了7年的時間，終於預計在10月動土，到時也會邀請立法委員、鄉長、頭目跟代表一起來參加。

(中時 )

花博園區聯合婚禮額滿市府將增辦… 航空公司內部流傳6項搭機秘技 讓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。