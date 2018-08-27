亞運》令人又愛又恨！胡瓏貿硬漢價值再發揮

只要有胡瓏貿坐鎮內線，起碼比起凶悍度，中華隊不輸給任何對手。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導
中華隊前鋒胡瓏貿經常在場上搏命演出，無論是在攻或守。(杜宜諳攝)

原本27日中華男籃與敘利亞8強賽前，外界還在擔心胡瓏貿，是否會因前役遭到驅逐出場而被禁賽，但他只有淡淡回應，「沒有！」，幸好禁賽並未成真，畢竟像他這種讓隊友最愛，卻讓敵人最恨的招牌硬漢型球風，中華隊確實不能沒有他！

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胡瓏貿在中華男籃75比82擊敗敘利亞後，走出來的第一句話就是，「好痛！我的肋骨真的撞傷了。」因為他在第2節就因在禁區跟對手激烈卡位，結果遭到對方膝蓋撞到左側肋骨，但他退場之前持續苦撐，直到離場才倒地痛苦不已。

正當大家以為胡瓏貿這場比賽可能回不來的時候，他卻在第3節跟沒事一樣回到場上，毅然扛下在禁區跟敘利亞218公分中鋒艾爾漢威對抗的重擔，更重要的是，他在比賽最後4分26秒上籃製造艾爾漢威犯規，更是勝負的轉折點。

因為艾爾漢威隨即憤怒飆髒話問候裁判，換來1次技術犯規，中華男籃順勢連續罰進3球，除了取回領先優勢，更把場上氣勢轉到中華隊這邊，中華隊從此一路領先到比賽結束，胡瓏貿這時候才有機會想到自己肋骨傷勢的疼痛感。

「拜託！人生能夠有機會這種創造歷史的機會，就算我的肋骨再痛，我沒有理由不拚，很開心我們可以成功創造歷史，我們晉級亞運4強了！」看著胡瓏貿再次因為興奮忘卻疼痛的模樣，令人不得不感謝，中華男籃能有這名禁區悍將！

(中時電子報)

胡瓏貿在場上永遠是隊友最愛、敵人最恨。(杜宜諳攝)

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