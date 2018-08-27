櫻桃小丸子原作者53歲癌逝 大東：一位溫暖的老師

《櫻桃小丸子》作者櫻桃子因乳癌辭世。（圖／翻攝自網路）

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櫻桃子自畫像。（東友提供）

日本著名漫畫《櫻桃小丸子》擁有高人氣，是許多人共同的經典回憶，而原作者櫻桃子今傳出在本月15日因乳癌過世，享年53歲。

櫻桃子老師於1984年以漫畫家的身份出道，以自己的童年（昭和49年，即1974年）為原型，創作出《櫻桃小丸子》故事，是日本相當知名長青漫畫，後來還改編為動畫、電視劇、電影等，擁有廣大粉絲支持。

由櫻桃子家族營運的「Sakura Production」對於各方支持，致以深切的感謝，並引用櫻桃子老師於出道30週年時的發言：「在這30年間，不論是美好的事或艱辛的事都有很多，但大家都讓我作為作家過了非常幸福的月日。光是感謝仍不足以形容我的心情。」-摘錄自《『櫻桃子的世界展』「迎來出道30週年」》。

她對於能夠繪畫出一部讓大家能樂在其中的作品，表示非常感恩。櫻桃子老師和Sakura Production都希望大家今後可以繼續以開心享受人生。在櫻桃子家人的意願下，喪禮已在日前舉行。

汪東城（大東）曾參加過真人版電視劇演出，據他經紀人表示，大東聽到消息後十分震驚，他表示櫻桃子老師一直都是笑臉迎人，作畫的時候非常專注。大東和老師見過很多次，上次見面是一年多前，也一起作畫過，給人的感覺十分溫暖。

(中時電子報)

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