航空公司內部流傳6項搭機秘技 讓你成為飛航達人

學習專家提供的一些搭飛機的技巧，可以讓你的飛行旅途更加舒適愉快。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

航空公司工作人員因為了解航班作業流程，同時對處理飛航問題有豐富經驗，他們私下流傳多項技巧，可以幫助您預訂到更好、更便宜的航班，或是選擇更好的位子、避免坐在吵鬧的嬰兒旁邊，還能獲得空服人員最快速的服務。學好這些飛航技巧，你也可以成為飛航達人。

據《商業內幕》報導，航空公司工作人員私下流傳一些被視為行業機密的訂票與劃位技巧，透過專業人士整理出6個秘技，讓並不常搭飛機的人也可以像專業人士一樣擁有更加舒適的飛行。

以下就是這6項秘技：

1.預訂機票的最佳時間：周二下午2:30。大多數機票會在周末出售，而處理這些機票需要一天左右的時間，然後航空公司整理好庫存機票出售，這時訂票會有意想不到的價格或艙等優惠。

2.保濕、保濕、保濕！飛機機艙空氣濕度低於20％，這比濕度只有25％的撒哈拉更乾燥。在這種乾燥的環境中很容易脫水，所以在飛行前要盡量補充足夠的水份。上機時隨身帶個大一點的水壼或茶杯，可以方便補充。

3.選擇非上班時間（一般而言為9點到5點）起飛的航班，可以避免坐在帶著嬰兒的乘客旁邊。專家說，統計數字顯示，大多數初為人父母者不會選擇非正常工作時間起飛的航班，所以要盡量預訂深夜航班或最早的航班可以避免坐在嬰兒或幼童旁邊。另外，盡量不要靠近艙壁，因為嬰兒搖籃可以固定在艙壁隔板上。

4.如果你想要一個更好的座位，身上應該帶著些現金。在你不滿意座位狀況時，或許可以付點錢與其他乘客交換位子。

5.坐在機艙靠後面的部位，可以讓空服人員更快回應你的要求，也可能會因此得到額外飲料、點心或服務。當然，你得禮貌周到才行。

6.提前辦理登機手續以避免被取消座位。有些航空公司在超額訂位時會取消部份乘客的機位，通常會被取消座位的是機票價格最低乘客，或是後面幾位最晚登機的人。

學好這些技巧，可以成為飛航達人，讓你比其他人在飛行途中更加舒適方便。

祝您旅途愉快！

(中時電子報)

文章來源：6 airline industry secrets that will help you fly like a pro

原民會主委會勘台東縣長濱鄉長光… 當川普、巴菲特的學弟妹 中信金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。