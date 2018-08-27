航空公司內部流傳6項搭機秘技 讓你成為飛航達人

2018年08月27日 19:23 中時電子報 盧伯華

航空公司工作人員因為了解航班作業流程，同時對處理飛航問題有豐富經驗，他們私下流傳多項技巧，可以幫助您預訂到更好、更便宜的航班，或是選擇更好的位子、避免坐在吵鬧的嬰兒旁邊，還能獲得空服人員最快速的服務。學好這些飛航技巧，你也可以成為飛航達人。

據《商業內幕》報導，航空公司工作人員私下流傳一些被視為行業機密的訂票與劃位技巧，透過專業人士整理出6個秘技，讓並不常搭飛機的人也可以像專業人士一樣擁有更加舒適的飛行。

以下就是這6項秘技：

1.預訂機票的最佳時間：周二下午2:30。大多數機票會在周末出售，而處理這些機票需要一天左右的時間，然後航空公司整理好庫存機票出售，這時訂票會有意想不到的價格或艙等優惠。

2.保濕、保濕、保濕！飛機機艙空氣濕度低於20％，這比濕度只有25％的撒哈拉更乾燥。在這種乾燥的環境中很容易脫水，所以在飛行前要盡量補充足夠的水份。上機時隨身帶個大一點的水壼或茶杯，可以方便補充。

3.選擇非上班時間（一般而言為9點到5點）起飛的航班，可以避免坐在帶著嬰兒的乘客旁邊。專家說，統計數字顯示，大多數初為人父母者不會選擇非正常工作時間起飛的航班，所以要盡量預訂深夜航班或最早的航班可以避免坐在嬰兒或幼童旁邊。另外，盡量不要靠近艙壁，因為嬰兒搖籃可以固定在艙壁隔板上。

4.如果你想要一個更好的座位，身上應該帶著些現金。在你不滿意座位狀況時，或許可以付點錢與其他乘客交換位子。

5.坐在機艙靠後面的部位，可以讓空服人員更快回應你的要求，也可能會因此得到額外飲料、點心或服務。當然，你得禮貌周到才行。

6.提前辦理登機手續以避免被取消座位。有些航空公司在超額訂位時會取消部份乘客的機位，通常會被取消座位的是機票價格最低乘客，或是後面幾位最晚登機的人。

學好這些技巧，可以成為飛航達人，讓你比其他人在飛行途中更加舒適方便。

祝您旅途愉快！

(中時電子報)