台日青年開創鐵道輕旅行 選出最佳人氣車站

4組台日大學學生分別走訪多個車站，各區選出三個最佳車站。（觀光局提供）

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交通部觀光局辦理「台日32同名車站『青春・若旅2018』」，4組台日大學學生自8月24日上午10時出發，經過3天2夜的旅程，各隊已分別走訪多個車站，並於觀光局大阪事務所「台湾見っけ！」選出各區人氣3站為北區的龜山、大里、中里；中區的竹中、橫山、豐原；東區的瑞穗、平和、關山，至於本次因天候因素無法成行的南區團隊，也預定於9月中旬完成。

觀光局長周永暉分別頒贈獎品，希望以台灣各地特產贈送給獲獎的團隊，讓他們與親朋好友分享臺灣名產外，也特別邀請4個隊伍分享其沿途所見所聞、最感動或最有趣的過程，年輕人發揮創意，每個隊伍觀察事物的角度也有所不同。

其中東區隊的日本學生都是首度來台，提起在大富站下車，許多台灣民眾熱烈歡迎且分享當地水果，台灣人的熱情瞬間融化了他們的不安，也因為這樣讓他們可以全心投入比賽；中區隊伍，則是分享在豐原站看到中元普渡祭典，有很多顏色鮮豔又美味的供品，一定會告訴親朋好友，台灣的傳統文化真的有趣特別；北區團隊則對於內灣的吊橋及美味的土甕雞留下最深刻的印象。

觀光局表示，台日 32同名車站「青春・若旅2018」活動是一個開端，未來會將每個學生的心得與圖像集結成冊，預定在日本各媒體持續發酵，也歡迎日本旅客，不論年齡，按圖索驥，可以一年來台多次的模式挑戰32個同名車站，相信只要實地走訪每個車站，就會發現台灣處處是秘境，值得一再重遊。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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