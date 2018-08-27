高雄》韓國瑜捧積水親聞 許慧玉大讚：「這才是真的接地氣！」

2018年08月27日 19:32 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

近日，南部縣市因豪雨成災，使得多處淹大水，高雄淹大水卻只見綠營立委不斷抹黑國民黨市長參選人韓國瑜，「高雄選韓國瑜News」粉專今PO出一支影片，分享韓國瑜到大社區三民路與大新路口慰問災民，沿途道路坑坑洞洞，當地人直指，其實這裡剛剛填補過，但一下雨就破功，顯示路面「回填不實！」

「高雄選韓國瑜News」粉專PO出一支沒有記者跟拍的影片，顯示路面坑坑洞洞，由於水面浮著油光，韓國瑜突然蹲下來用雙手捧起積水就近聞看看，粉專解釋，「因為大社是工業區，積水聞起來會如果有化學的油漬味，要注意地下是否有管線滲漏！」

粉專題及，對於如何改善道路坑坑洞洞，韓國瑜曾經引用：二次大戰巴頓將軍要求製造降落傘的工人，驗收時要掛自己製造的降落傘往下跳；路平專案驗收時就是要用這種執法的態度，所謂上樑不正下樑歪，上樑正了下樑就正了，只要主事者要求嚴厲，屬下沒有人敢偷工減料。韓國瑜此舉，讓同行的議員參選人許慧玉大讚：「這才是真的接地氣！」

網友也稱讚韓國瑜用心，「韓市長用心，市民最安心」、「敢這樣勘災的我第一次看到，就是要選這個人來服務啦！」、「韓國瑜有你真好，加油」、「韓國瑜，加油」、「韓國瑜讚！」、「韓國瑜說每次的路平施工廠商要做類似蓋章簽名的方式，有問題就知道找誰，還不錯」。

(中時電子報)