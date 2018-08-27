當川普、巴菲特的學弟妹 中信金融管理學院赴華頓商學院「微留學」

2018年08月27日 19:37 中時 程炳璋

中信金融管理學院（簡稱中金院）啟動「海外微留學」計畫，幸運兒是第1屆捨台、政大就讀中金院的4名準大四生， 24日獲全額贊助，啟程赴美國常春藤名校賓州大學華頓商學院，展開一學年微留學，當川普與巴菲特的學弟妹。

賓州大學名列2018世界大學排名前10名，華頓商學院更入選英國金融時報 2018年全球MBA前3名，有「金融界的至尊」、「華爾街最多人的母校」盛名，是美國總統川普、特斯拉汽車公司CEO馬斯克及中信金融管理學院創辦人辜仲諒皆是華頓校友。

中金院去年與華頓商學院成為學術合作夥伴，透過專業講座進行交流。校長施光訓希望透過微留學計畫，在世界教室提升學生的智慧和行動力。

「即使念台大也不一定能去華頓留學」！代表中金院「出國比賽」的4名學生，將展開為期10個月的留學生活，興奮之情溢於言表。

財金系的李佳穎將參與「賓大國際訪問學生計畫」，研習數據分析等課程，她開心的說，希望學習當一位領導者；財金系的劉政宏也透露，念中金院最大的目標就是到美國微留學，沒想到能美夢成真。蔡東暄很期待這段留學生涯，希望為自己人生寫下新的故事。

中信金融管理學院為學生規畫，從大一開始就安排業界CEO級的業師授課，大二擇優赴國外名校海外見習。大三甄選到中國信託有薪實習。優秀生在大四前往國外微留學。

(中時 )