大陸非洲職訓學生：遇中國老師是我的幸運

2018年08月27日 21:18 旺報 李鋅銅

走進奈洛比鬧市的肯亞技術大學，來自多個非洲國家的學生正在大型操作間內忙碌地操作著大陸製造的數控機床。年輕的姑娘阿喬瑪在2016年被學校推薦參加非洲職業技能挑戰賽，她所在的團隊榮獲第三名。她說「遇到中國老師，是我的幸運」。

近年來，為了幫助非洲國家培養職業技術人才，助力非洲工業化進程，中航國際控股有限公司分別與肯亞、烏干達、尚比亞、迦納、加彭等國教育部合作展開職業教育項目。中航國際不僅為對方提供教學設備，還從大陸選派老師前往非洲，將職業技能和經驗傳授給當地青年。

「以肯亞為例，2010年，中航國際與肯亞教育部簽署職教項目一期合約，為肯尼亞建設10所職業院校，並提供院校規畫、專業設置等方案。」中航國際職業教育項目經理趙磊磊表示，2013年雙方簽署職教項目二期合約，在肯亞全境134所大中專院校展開機械加工、電子電工等10大專業技能培訓，計畫在2020年底前培訓約1500名教師和15萬名學生。

負責機器調試的韓江，從中肯職教項目啟動就來到了肯亞。「用中國教師、中國設備為非洲青年提供培訓，目的是把技能轉換成實在的效益。」韓江用質樸的話語道出職教項目最真實的初衷。

來自肯亞西部的姑娘阿喬瑪，從小就想成為一名工程師。「人們總是以為『女人做不了好的工程師』，我想用自己的行動證明他們錯了。」阿喬瑪所在的技術培訓學院是中肯職教項目涵蓋學校之一。2016年，阿喬瑪被學校推薦參加非洲職業技能挑戰賽，她所在的團隊榮獲第三名。賽後不久，阿喬瑪便受聘於一家肯亞公司，為員工培訓機床操作技能。這在青年就業率偏低的肯亞讓人羨慕。

23歲的尚比亞女孩姆萬薩站在藍白相間的數控機床前，聚精會神地操作著機器，幾個男同學在一旁認真觀看。姆萬薩正在為本月底舉行的非洲職業技能挑戰賽做準備。這是中航國際舉辦的海外企業社會責任項目，目的是為來自非洲各國的參賽者提供近兩個月的相關培訓，再通過比賽形式給予學員獎勵。姆萬薩就和其他許多學員一樣，希望透過大陸老師的協助，在自己家鄉實現夢想。

(旺報 )