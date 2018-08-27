陸在非洲大力建設 改變居民生活模式

2018年08月27日 19:55 旺報 李鋅銅

在非洲的衣索匹亞高原上，一條百年前由西方殖民者修建的鐵路已廢棄不用，取而代之的是一條全部採用中國標準和中國裝備建設而成的「鋼鐵巨龍」蜿蜒前行。這是連接衣索比亞和吉布地的亞吉鐵路。寬敞、舒適的車廂內充滿歡聲笑語。

吉布地小夥子阿布杜拉已經是第三次乘坐這趟列車，但臉上仍難掩興奮。「之前我前往衣索比亞境內的德雷達瓦都是乘坐公共汽車，交通路況很差，要花18個小時，還不安全。」阿布杜拉說，現在這趟列車舒適、涼爽，只要4個多小時就能抵達，和過去相比，簡直是天壤之別。「感謝中國朋友！」

在非洲，大陸有多項鐵路、工業園區、經濟特區等基礎設施項目正在加緊推進或已投入運營，很多項目彌補了非洲國家基礎設施薄弱的缺點，越來越多非洲民眾的生活和人生軌跡，因為大陸企業建造的一條條鐵路、一條條公路、一座座碼頭而發生改變。

從衣索比亞第一條高速公路到奈及利亞阿布賈至卡杜納的鐵路；從肯亞蒙巴薩至內羅畢鐵路到多哥洛美機場新航站樓；從海信南非工業園到衣索比亞阿瓦薩工業園；大陸承建的基礎設施項目遍布非洲大陸，為破除當地經濟發展瓶頸發揮了重要作用。

或許正如吉布地總統蓋萊所說，大陸真誠的支持，有力推動了非洲基礎設施建設的發展，給非洲帶來充滿機遇的未來。

(旺報 )